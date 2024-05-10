Önlisans açıköğretim öğrencileri DGS'ye girebiliyor

10 May 2024 14:23 - Güncelleme : 10 May 2024 14:24

2024 DGS başvuruları ne zaman, hangi tarihte yapılacak? Dikey Geçiş Sınavı başvuru ve sınav tarihi

2024 DGS başvuruları ne zaman, hangi tarihte yapılacak? Dikey Geçiş Sınavı başvuru ve sınav tarihi

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2024 yılı Dikey Geçiş Sınavı (DGS) başvurularının 10-20 Mayıs tarihleri arasında başlayacağı geç başvuruların ise 28 Mayıs'ta yapılacağı açıklandı.

Açıklamanın ardından adaylar önlisans açıköğretim öğrencilerinin DGS'ye girip giremediğini araştırmaya başladı.

Üniversitelerin açıköğretim fakültelerinde 2 yıllık önlisans bölümü okuyan öğrenciler DGS sınavına giriş yapabiliyor.

Ancak açık öğretim dahil öğretim süresi dört ve daha fazla yıl olan programlardan ön lisans diploması almış veya alacak olan öğrenciler DGS'ye başvuramazlar.

DGS sınavı 60 matematik ve 60 Türkçe olmak üzere toplam 120 sorudan oluşur.

150 dakika süre verilen sınavın sonuçları ise 14 Ağustos'ta açıklanacak