Onuachu Alanyaspor maçında neden yok? Sakatlık durumu ile ilgili açıklama geldi

Onuachu sakatlık durumu ile ilgili Alanyaspor maçı öncesi açıklama geldi. Trabzonspor, Trendyol Süper Lig’in 29. haftasında deplasmanda Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek. Bordo-mavililer, son haftalarda elde ettiği galibiyet serisini sürdürerek zirve yarışındaki iddiasını devam ettirmek istiyor. Kritik mücadele öncesinde takımın kamp kadrosu netleşirken, bazı önemli eksiklerin yer almadığı dikkat çekti. Karadeniz ekibi, güçlü performansını deplasmanda da devam ettirmenin hesaplarını yapıyor. Onuachu neden yok? İşte Alanyaspor - Trabzonspor maç kadrosu!

, 'in 29. haftasında deplasmanına çıkıyor. Bordo-mavililer, son haftalardaki başarılı sonuçların ardından seriyi büyütmek için sahaya çıkacak.

Trabzonspor, Süper Lig'in 29. haftasında Alanyaspor deplasmanına çıkarken, Paul Onuachu'nun sağlık problemi nedeniyle kadroda yer almadığı açıklandı.
Onuachu neden kadroda yok? Paul Onuachu, Muçi ve Batagov sakatlıkları nedeniyle kamp kafilesinde yer almadı.
Onuachu neden oynamıyor? Onuachu'nun Alanyaspor maçı kadrosunda yer almamasının nedeni sağlık problemi olarak açıklandı.
Oyuncunun antrenman sırasında sol uyluk ön üst kas grubunda ağrı ve sertlik hissettiği belirtildi.
Yapılan ilk değerlendirmeler sonucunda kas yaralanması ihtimali üzerinde durulduğu ifade edildi.
Onuachu'nun sahalara dönüş tarihiyle ilgili kesin bir takvim verilmedi.
ALANYASPOR - TRABZONSPOR MAÇ KADROSU

Trabzonspor’un Alanyaspor karşılaşması için belirlenen kamp kadrosunda 21 futbolcu yer aldı:

"Andre Onana, Onuralp Çevikkan, Ahmet Doğan Yıldırım, Stefan Savic, Chibuike Nwaiwu, Taha Emre İnce, Wagner Pina, Mustafa Eskihellaç, Mathias Lovik, Benjamin Bouchouari, Okay Yokuşlu, Christ Inao Oulai, Salih Malkoçoğlu, Boran Başkan, Tim Jabol Folcarelli, Ozan Tufan, Anthony Nwakaeme, Oleksandr Zubkov, Felipe Augusto, Umut Nayir ve Onuralp Çakıroğlu."

Öte yandan sakatlıkları bulunan Muçi, Batagov ve kamp kafilesinde yer almadı. Bu eksiklere rağmen Trabzonspor, deplasmanda galibiyet serisini sürdürmek için sahaya çıkacak.

ONUACHU NEDEN YOK, NEDEN OYNAMIYOR?

Trabzonspor’da Paul Onuachu’nun Alanyaspor maçı kadrosunda yer almamasının nedeni sağlık problemi olarak açıklandı. Kulüp tarafından yapılan bilgilendirmede, oyuncunun antrenman sırasında sol uyluk ön üst kas grubunda ağrı ve sertlik hissettiği belirtildi. Yapılan ilk değerlendirmeler sonucunda kas yaralanması ihtimali üzerinde durulduğu ifade edildi.

Bu gelişmenin ardından teknik ekip ve sağlık kurulu tarafından alınan karar doğrultusunda Onuachu’nun maç kadrosundan çıkarıldığı duyuruldu. Oyuncunun tedavisine sağlık ekibi tarafından başlandığı ve süreçle ilgili takiplerin sürdüğü bildirildi.

ONUACHU SAKATLIK DURUMU! KAÇ HAFTA YOK, NE ZAMAN DÖNECEK?

Trabzonspor kulübü tarafından yapılan açıklamada Paul Onuachu’nun sakatlığının detaylı süresiyle ilgili net bir bilgi paylaşılmadı. Sağlık Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Beşir, oyuncunun durumunun ilk değerlendirmesinde kas yaralanması ihtimali üzerinde durulduğunu açıkladı. Bu nedenle oyuncunun sahalara dönüş tarihiyle ilgili kesin bir takvim verilmedi.

Tedavi sürecinin başladığı belirtilirken, oyuncunun sahalara ne zaman döneceği yapılacak kontrollerin ardından netlik kazanacak. Onuachu’nun yokluğunun ne kadar süreceği, ilerleyen günlerde yapılacak değerlendirmeler sonrası açıklanacak.

