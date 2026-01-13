Onur belgesi kimlere verilir kaç puanla alınır? Onur belgesi alma şartları

Onur belgesi alma koşulları, okullarda 1. dönem sonu yaklaşırken öğrenci ve veliler tarafından araştırılıyor.

MEB detaylı çalışma takvimine göre sömestr tatili 16 Ocak 2026 Cuma günü karnelerin alınmasıyla başlayacak ve 2 Şubat 2026 Pazartesi gününe kadar devam edecek.

2025-2026 eğitim öğretim yılı ilk dönem sona ererken, karne heyecanı için geri sayım da başladı.

Öğrenciler dönem boyunca gösterdikleri gayretleri ve başarıları sebebiyle Takdir ve Teşekkür Belgesiyle ödüllendirilecek.

Takdir ve Teşekkür Belgesinde öğrencinin o döneme ait not ortalaması dikkate alınırken Onur Belgesi’nde ise farklı kriterler göz önüne alınıyor.

ONUR BELGESİ KİMLERE VERİLİR?

Öğretmenler kurulu, ders yılı başında yönetmelikte belirtilen davranışların dışında da onur belgesiyle ödüllendirilebilecek davranışları tespit eder.

Belirlenen davranışlar okul yönetimince onur kuruluyla okul öğrenci ödül ve disiplin kuruluna iletilir.

Bunun dışında okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu puan şartına bağlı kalmadan davranış ve başarısıyla örnek gösterilebilecek öğrencilere Onur Belgesi verebilir.