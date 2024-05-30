OpenAI, 30 Mayıs'tan itibaren GPT-4o yapay zeka modelini ücretsiz olarak sunmaya başlayacak

30 May 2024 18:58 - Güncelleme : 30 May 2024 19:00

OpenAI, 30 Mayıs'tan itibaren GPT-4o yapay zeka modelini ücretsiz olarak tüm kullanıcıların erişimine açacağını duyurdu.

Bu duyuru, OpenAI’nin resmi X (Twitter) hesabı üzerinden yapıldı.

GPT-4o, yapay zeka dünyasında devrim niteliğinde yeniliklerle geliyor.

GPT-4o modeli, metin, ses ve görüntü üzerinde mantık yürütebilme yeteneği ile dikkat çekiyor.

Kullanıcılar, bu gelişmiş model sayesinde daha kapsamlı ve çok yönlü yapay zeka deneyimleri yaşayacak.

OpenAI'nin bu hamlesi, geniş bir kullanıcı kitlesine ulaşmayı ve yapay zeka teknolojilerinin daha geniş kitleler tarafından benimsenmesini hedefliyor.