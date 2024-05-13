OpenAI, GPT-4o adlı en yeni dil modelinin tamamen ücretsiz olacağını duyurdu

13 May 2024 23:06 - Güncelleme : 13 May 2024 23:11

OpenAI ile Apple anlaştı: iOS 18'e 'ChatGPT' dopingi

OpenAI ile Apple anlaştı: iOS 18'e 'ChatGPT' dopingi

Yapay zeka dünyasının öncüsü OpenAI, büyük bir etkinlik yaparak büyük bir sürprizle geldi.

Şirket, etkinlikte yeni dil modeli GPT-4o'yu tanıtarak, özelliklerini ve kullanım şeklini paylaştı.

En büyük ses getiren haber ise, şüphesiz GPT-4o'nun tamamen ücretsiz olacağı haberi oldu.

GPT-4o modelinin, önceki versiyonlara kıyasla çok daha gelişmiş özelliklere sahip olduğu belirtiliyor.

Bu model, gerçek zamanlı konuşmalarda daha az gecikmeyle daha gerçekçi ses yanıtları verebiliyor.

Ayrıca, metin ve görüntü işleme yetenekleri de oldukça iyileştirilmiş durumda.

OpenAI, GPT-4o modelinin ChatGPT sohbet botuna da güç katacağını belirtti.