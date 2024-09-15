Ordu-Giresun Havalimanı 16 Eylül-15 Kasım 2024 tarihleri arasında kapalı olacak

15 Eylül 2024 19:44 - Güncelleme : 15 Eylül 2024 20:28

Avrupa'da deniz üzerine inşa edilen ilk havalimanı olma özelliğini taşıyan Ordu-Giresun Havalimanı, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında kapatıldı. Ordu-Giresun Havalimanı'nın ne zaman açılacağı gündem oldu.

İstanbul Havalimanı'nı Avrupa'nın en iyisi oldu

İstanbul Havalimanı'nı Avrupa'nın en iyisi oldu

Ordu ili sınırları içerisinde yer alan ve yıllık bir milyondan fazla yolcu tarafından kullanılan Ordu-Giresun Havalimanı, 22 Mayıs 2015 tarihinde hizmete açılmıştı.

Yolcu sayısı bakımından Türkiye'deki en çok kullanılan 16. havalimanı olan Ordu-Giresun Havalimanı'nın kapatılıp kapatılmadığı ve ne zaman açılacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor.

ORDU-GİRESUN HAVALİMANI KAPALI MI?

Ordu-Giresun Havalimanı bakım ve onarım çalışmaları kapsamında 16 Eylül 2024 Pazartesi günü kapatıldı.

Çalışma kapsamında havalimanına 4 adet daha uçak park sahası ve alternatif ikinci bir taksi yolu inşa edilecek.

Ayrıca PAT saha onarımı ve apran genişlemesi işlemleri de yapılacak.

Son sefer 16 Eylül 2024 saat 21.40'da İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na gerçekleşecek.

ORDU-GİRESUN HAVALİMANI NE ZAMAN AÇILACAK?

Açıklanan bilgilere göre Ordu-Giresun Havalimanı 50 gün boyunca kapalı kalacak ve 5 Kasım 2024 tarihinde tekrardan vatandaşların kullanımına açılacak.