Ordu-Giresun Havalimanı'nın açılacağı tarih netleşti

04 Kasım 2024 14:04 - Güncelleme : 04 Kasım 2024 14:06

Ordu-Giresun Havalimanı’nın açılacağı tarih bölgeye seyahat edecek olan vatandaşların gündeminde yer alıyor. Ordu-Giresun Havalimanı bakım ve onarım için 50 gün boyunca uçuşlara kapatılmıştı.

KYK burs ve kredi sonuçları ne zaman açıklanacak? Geçen yıl kasım ayında duyurulmuştu

KYK burs ve kredi sonuçları ne zaman açıklanacak? Geçen yıl kasım ayında duyurulmuştu

Otomotiv ihracatında rekor! En çok satılan otomobiller belli oldu: İlk üç şaşırtmadı!

Otomotiv ihracatında rekor! En çok satılan otomobiller belli oldu: İlk üç şaşırtmadı!

Ehliyet ve Pasaport harçlarının ne kadar olacağı belli oldu

Ehliyet ve Pasaport harçlarının ne kadar olacağı belli oldu

Apron genişletme çalışmalarının devam ettiği Ordu-Giresun Havalimanı’nda uçuş seferlerinin ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. Çalışma bitiminde uçak park sahası 9'a çıkmış, mevcut taksi yoluna alternatif ikinci bir taksi yolu inşa edilmiş olacak.

ORDU-GİRESUN HAVALİMANI NE ZAMAN AÇILACAK?

Ordu-Giresun Havalimanı, 15 Eylül'de saat 21.40'ta İstanbul Sabiha Gökçen'e yapılacak seferin ardından uçuşlara kapatılmıştı. Havalimanında bakım ve onarım çalışmalarının devam etmesi nedeniyle uçuşlar 5 Kasım Salı gününe kadar yapılamayacak.

Ordu-Giresun Havalimanı’nın 12 Ekim Salı günü yeniden uçuşlara açılması öngörülüyor.

ORDU-GİRESUN HAVALİMANI NEDEN KAPATILDI?

Ordu-Giresun Havalimanı, yer teslimi yapılan yüklenici firma, iş kapsamında yağmur suyu drenaj sistemleri, asfalt ve beton imalatları, özel aydınlatma, yönlendirme levhaları, şerit saha düzenlemeleri, pist ve mevcut taksi yolunun bir kısım bakım ve onarımları ile zemin işaretlemelerinin gerçekleştirilme işlemleri sebebiyle 15 Eylül’de kapatıldı.