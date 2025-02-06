Ordu'da yarın okullar tatil mi? 7 Şubat kar tatili açıklaması bekleniyor

06 Şubat 2025 13:48 - Güncelleme : 06 Şubat 2025 13:56

MGM verilerine göre Türkiye genelinde soğuk hava devam edecek. Kar yağışı olan illerde okulların tatil durumu ise öğrenci ve velilerin gündemine yerleşti. Valilikler tarafından gelen tatil duyurusu sonrası tatil durumu netleşiyor. Ordu'da bugün 5 ilçede okullar tatil edilmişti. Yarının hava durumuna göre kar yağışı etkisini azaltarak yerini yağmura bırakacak.

Yarın okul var mı? İstanbul, Kayseri ve Bolu'da kar tatili durumu

Yarın okul var mı? İstanbul, Kayseri ve Bolu'da kar tatili durumu

Türkiye genelinde etkili olan kar yağışı birçok ilde etkisini göstermeye devam ediyor. Hava şartlarından dolayı bazı illerdeki ilçelerde eğitime 1 gün ara verildi. Giresun, Bolu, Hakkari ve Kocaeli'nde 6 Şubat günü bazı ilçelerde okul tatil edilmişti.

ORDU'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ 7 ŞUBAT?

7 Şubat Cuma günü Ordu'da kar yağışı devam ederken öğrenciler ve veliler tatil açıklamasını beklemeye başladı. Bugün bazı ilçelerde eğitime ara verilirken yarın için okul tatil duyurusu gelmedi.

Valilik tarafından tatil kararı alınmasının ardından haberimizden tatil olan ilçeleri öğrenebilirsiniz. Şu an için tatil duyurusu gelmediği için okullarda yarın eğitime devam edilecek. Hava şartlarının olumsuz olması halinde tatil kararı alınabilir.

BUGÜN ORDU'DA OKULLAR TATİL Mİ?

6 Şubat Perşembe günü Ordu'nun 5 ilçesinde okullar tatil edildi. Yüksek kesimlerde devam eden kar yağışı sonrası valilik tarafından gelen açıklama ile Aybastı, Gölköy, Gürgentepe, Korgan ve Mesudiye ilçelerinin tamamında tatil kararı alındığı duyuruldu. Akkuş, Çamaş, Çaybaşı, İkizce, Kabadüz ve Ulubey ilçelerinde ise bazı okullarda eğitime 1 gün ara verildi.

Bu ilçelerde engeli ve hamile kamu görevlilerinin de idari izinli sayılacağı belirtildi.

ORDU'DA KAR YAĞACAK MI 7 ŞUBAT?

7 Şubat Cuma günü hava durumuna göre Ordu'da kar yağışı sona erecek. Erken saatlerde kar yağışı yerini yağmura bırakırken hava sıcaklıkları 5-6 derece aralığında seyir edecek. 5 günlük hava durumu tahminine göre Ordu'da önümüzdeki günlerde yağmur yağacak. 11 Şubat Salı günü ise karla karışık yağmur tahmin ediliyor.