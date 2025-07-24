Orkun Kökçü Beşiktaş Shakhtar Donetsk maçında oynayacak mı? Beşiktaş Avrupa Ligi'nde ilk maçına çıkıyor

UEFA Avrupa Ligi'nde 2. ön eleme turu heyecanı başlıyor. Karşılaşmalar kapsamında temsilcimiz Beşiktaş bugün ilk maçına çıkacak. Siyah-beyazlılar, Arda Turan liderliğindeki Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk ile karşı karşıya gelecek. Beşiktaş kendi evinde oynayacağı karşılaşmayı kazanırsa, deplasmanda büyük bir avantaj elde etmiş olacak.

Karşılaşmada Beşiktaş'ın, Benfica'dan yeni transfer ettiği milli futbolcumuz Orkun Kökçü'nün oynayıp oynamayacağı ise gündem oldu.

Taraftarlar tarafından Beşiktaş - Shakhtar Donetsk maçında Orkun Kökçü'nün oynayıp oynamayacağı araştırılıyor.

ORKUN KÖKÇÜ BEŞİKTAŞ - SHAKHTAR DONETSK MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Beşiktaş'ın yeni transferi Orkun Kökçü'nün, Shakhtar Donetsk karşılaşmasında ilk 11'de başlaması bekleniyor.

Geçtiğimiz sezon Benfica forması giyen Orkun Kökçü, 55 maçta forma giymiş ve toplamda 4.230 dakika süre almıştı. Bu karşılaşmalarda 12 gol, 11 asist yapan Orkun Kökçü, Portekiz ekibinin en önemli oyuncularının başında geliyordu.

BEŞİKTAŞ - SHAKHTAR DONETSK MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu kapsamında oynanacak olan Beşiktaş - Shakhtar Donetsk karşılaşması açıklanan bilgilere göre bugün saat 21.00'de yayınlanacak. Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak olan karşılaşmayı tarafından HT Spor ekranlarından izleyebilecekler.

UEFA tarafından açıklanan bilgilere göre ise karşılaşmada Bulgar hakem Georgi Kabakov düdük çalacak.