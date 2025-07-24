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 | Hüseyin Bahcivan

Orkun Kökçü Beşiktaş Shakhtar Donetsk maçında oynayacak mı? Beşiktaş Avrupa Ligi'nde ilk maçına çıkıyor

Temsilcimiz Beşiktaş bugün UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu karşılaşmaları kapsamında Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşmada siyah-beyazlıların yeni transferi Orkun Kökçü'nün durumu gündeme geldi. Taraftarlar tarafından Orkun Kökçü'nün Beşiktaş - Shakhtar Donetsk maçında oynayıp oynamayacağı merak ediliyor.

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Orkun Kökçü Beşiktaş Shakhtar Donetsk maçında oynayacak mı? Beşiktaş Avrupa Ligi'nde ilk maçına çıkıyor
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
24.07.2025
saat ikonu 13:02
|
GÜNCELLEME:
24.07.2025
saat ikonu 13:02

'nde 2. ön eleme turu heyecanı başlıyor. Karşılaşmalar kapsamında temsilcimiz bugün ilk maçına çıkacak. Siyah-beyazlılar, Arda Turan liderliğindeki Ukrayna ekibi ile karşı karşıya gelecek. Beşiktaş kendi evinde oynayacağı karşılaşmayı kazanırsa, deplasmanda büyük bir avantaj elde etmiş olacak.

Karşılaşmada Beşiktaş'ın, Benfica'dan yeni ettiği milli futbolcumuz 'nün oynayıp oynamayacağı ise gündem oldu.

Taraftarlar tarafından Beşiktaş - Shakhtar Donetsk maçında Orkun Kökçü'nün oynayıp oynamayacağı araştırılıyor.

Orkun Kökçü Beşiktaş Shakhtar Donetsk maçında oynayacak mı? Beşiktaş Avrupa Ligi'nde ilk maçına çıkıyor

ORKUN KÖKÇÜ BEŞİKTAŞ - SHAKHTAR DONETSK MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Beşiktaş'ın yeni transferi Orkun Kökçü'nün, Shakhtar Donetsk karşılaşmasında ilk 11'de başlaması bekleniyor.

Geçtiğimiz sezon Benfica forması giyen Orkun Kökçü, 55 maçta forma giymiş ve toplamda 4.230 dakika süre almıştı. Bu karşılaşmalarda 12 gol, 11 asist yapan Orkun Kökçü, Portekiz ekibinin en önemli oyuncularının başında geliyordu.

Orkun Kökçü Beşiktaş Shakhtar Donetsk maçında oynayacak mı? Beşiktaş Avrupa Ligi'nde ilk maçına çıkıyor

BEŞİKTAŞ - SHAKHTAR DONETSK MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

2. ön eleme turu kapsamında oynanacak olan Beşiktaş - Shakhtar Donetsk karşılaşması açıklanan bilgilere göre bugün saat 21.00'de yayınlanacak. Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak olan karşılaşmayı tarafından HT Spor ekranlarından izleyebilecekler.

UEFA tarafından açıklanan bilgilere göre ise karşılaşmada Bulgar hakem Georgi Kabakov düdük çalacak.

ETİKETLER
#transfer
#beşiktaş
#uefa avrupa ligi
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#Aktüel
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