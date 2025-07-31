Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
26°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Sumru Tarhan

Orkun Kökçü Shakhtar Donetsk maçında oynayacak mı? Solskjaer riske atmayabilir

Bu akşam Beşiktaş, Shakhtar Donetsk ile karşı karşıya gelecek. Türkiye'nin heyecanla beklediği maça kısa süre kala Orkun Kökçü'nün Shakhtar Donetsk maçında forma giyip giymeyeceği taraftarın gündemine yerleşti.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Orkun Kökçü Shakhtar Donetsk maçında oynayacak mı? Solskjaer riske atmayabilir
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
31.07.2025
saat ikonu 11:05
|
GÜNCELLEME:
31.07.2025
saat ikonu 11:05

, 2. eleme turu rövanş maçında rakibi ile mücadele edecek. Krakow kentindeki Reymana Stadı'nda oynanacak olan müsabaka bugün 21.00'de başlarken oynayacak mı taraftar tarafından araştırılıyor.

ORKUN KÖKÇÜ SHAKHTAR DONETSK MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Orkun Kökçü sakatlığı ile ilgili konuşan Ole Gunnar Solskjaer, ufak bir sakatlığı olduğunu ve bu nedenle %100 hazır olmadığını belirtti. Dünya Kulüpler Kupası'ndan geç gelmesine de dikkat çeken teknik direktör bugün oynanacak maç için Orkun Kökçü'nün yüzde yüz hazır olmadığını ifade etti. Kökçü'nün durumu henüz belli olmazken bugün maça kısa süre kala kadrolarla beraber netleşecek.

Orkun Kökçü Shakhtar Donetsk maçında oynayacak mı? Solskjaer riske atmayabilir

SHAKHTAR DONETSK KİMLER EKSİK, SAKAT?

Bugün oynanacak olan müsabakaya saatler kaldı. Beşiktaş'ta maçı 3 oyuncunun sakatlığı bulunuyor. Mustafa Hekimoğlu ve Can Keleş'in sakatlığı devam ederken Orkun Kökçü'nün dizindeki ödem nedeniyle forma giyme durumu henüz net değil. Emrecan Uzunhan, Jean Onana ve Alex Oxlade-Chamberlain ise UEFA kadrosunda yer almadığı için forma giymeyecek.

Orkun Kökçü Shakhtar Donetsk maçında oynayacak mı? Solskjaer riske atmayabilir

BEŞİKTAŞ POLONYA KAMP KADROSU

Kadroda yer alan oyuncular şöyle:

Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Emre Bilgin, Jonas Svensson, Gabriel Paulista, Felix Uduokhai, Necip Uysal, Tayyip Talha Sanuç, David Jurasek, Emirhan Topçu, Tayfur Bingöl, Emrecan Terzi, Demir Ege Tıknaz, Amir Hadziahmetovic, Milot Rashica, Salih Uçan, Orkun Kökçü, Keny Arroy, Kartal Kayra Yılmaz, Joao Mario, Ernest Muçi, Rafa Silva, Tammy Abraham, Semih Kılıçsoy.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Beşiktaş’ta Gedson sonrası orta sahaya ilk aday! Kiralama teklifi yapılabilir
ETİKETLER
#beşiktaş
#uefa avrupa ligi
#orkun kökçü
#shakhtar donetsk
#Sakatlık
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.