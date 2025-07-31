Orkun Kökçü Shakhtar Donetsk maçında oynayacak mı? Solskjaer riske atmayabilir

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanş maçında rakibi ile mücadele edecek. Krakow kentindeki Reymana Stadı'nda oynanacak olan müsabaka bugün 21.00'de başlarken Orkun Kökçü oynayacak mı taraftar tarafından araştırılıyor.

ORKUN KÖKÇÜ SHAKHTAR DONETSK MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Orkun Kökçü sakatlığı ile ilgili konuşan Ole Gunnar Solskjaer, ufak bir sakatlığı olduğunu ve bu nedenle %100 hazır olmadığını belirtti. Dünya Kulüpler Kupası'ndan geç gelmesine de dikkat çeken teknik direktör bugün oynanacak maç için Orkun Kökçü'nün yüzde yüz hazır olmadığını ifade etti. Kökçü'nün durumu henüz belli olmazken bugün maça kısa süre kala kadrolarla beraber netleşecek.

SHAKHTAR DONETSK KİMLER EKSİK, SAKAT?

Bugün oynanacak olan müsabakaya saatler kaldı. Beşiktaş'ta Shakhtar Donetsk maçı 3 oyuncunun sakatlığı bulunuyor. Mustafa Hekimoğlu ve Can Keleş'in sakatlığı devam ederken Orkun Kökçü'nün dizindeki ödem nedeniyle forma giyme durumu henüz net değil. Emrecan Uzunhan, Jean Onana ve Alex Oxlade-Chamberlain ise UEFA kadrosunda yer almadığı için forma giymeyecek.

BEŞİKTAŞ POLONYA KAMP KADROSU

Kadroda yer alan oyuncular şöyle:

Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Emre Bilgin, Jonas Svensson, Gabriel Paulista, Felix Uduokhai, Necip Uysal, Tayyip Talha Sanuç, David Jurasek, Emirhan Topçu, Tayfur Bingöl, Emrecan Terzi, Demir Ege Tıknaz, Amir Hadziahmetovic, Milot Rashica, Salih Uçan, Orkun Kökçü, Keny Arroy, Kartal Kayra Yılmaz, Joao Mario, Ernest Muçi, Rafa Silva, Tammy Abraham, Semih Kılıçsoy.