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 | Sumru Tarhan

Orkun Kökçü Shakhtar maçında oynayacak mı? Gözler Beşiktaş'ın yeni transferinde

UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Beşiktaş'ın rakibi Shakhtar Donetsk oldu. Süper Lig'de transfer döneminde ses getiren Orkun Kökçü transferi sonrasında Orkun Kökçü Shakhtar maçında oynayacak mı merak edildi. Siyah beyazlı ekip karşılaşma öncesinde çalışmalara devam ederken Kökçü, maçta forma giymek istediğini belirtti.

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Orkun Kökçü Shakhtar maçında oynayacak mı? Gözler Beşiktaş'ın yeni transferinde
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
18.07.2025
saat ikonu 16:39
|
GÜNCELLEME:
18.07.2025
saat ikonu 16:39

Teknik direktörlüğünü Arda Turan'ın yaptığı Ukrayna ekibi ile karşılaşacak olan 'ın yeni transferi 'nün siyah beyaz forma ile çıkacağı resmi karşılaşma için nefesler tutuldu. Taraftarlar heyecanla Kökçü'nün forma giyeceği maçı beklerken hazırlık maçları kapsamında antrenmanlar sürüyor.

ORKUN KÖKÇÜ SHAKHTAR MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Kökçü'ye yöneltilen sorularda verdiği "Shakhtar Donetsk maçına hazırlanıyoruz" ifadesi karşılaşmada forma giyme ihtimalinin yüksek olduğunu gösterdi.

Orkun Kökçü Shakhtar maçında oynayacak mı? Gözler Beşiktaş'ın yeni transferinde

Kökçü, "Shakhtar Donetsk maçına hazırlanıyoruz. Burada her şey güzel şimdi idmana başlayacağız. Çok özel bir iki gündü. Ben Beşiktaş’ın çocuğuyum. Bu karşılama özel bir şey oldu. Kendimin star olduğunu düşündüğümden değil. Beşiktaş’ın çocuğu olduğum için. Çok güzel geçti. Orada da anlattım. O gün benim en güzel ve en özel günümdü. O yüzden taraftarlarımıza, Başkanımıza teşekkür etmek istiyorum. Şu an tek odağım maçlar için en iyi şekilde hazırlanmak. Bu arma için elimden gelenin en iyisini yapmak istiyorum. Herkes bundan emin olabilir" dedi.

Orkun Kökçü Shakhtar maçında oynayacak mı? Gözler Beşiktaş'ın yeni transferinde

ORKUN KÖKÇÜ SHAKHTAR MAÇINDA VAR MI?

Beşiktaş'ın yeni transferi olan Orkun Kökçü, futbol camiasında ses getirdi. Çocukluk hayali olan Beşiktaş'a olan Kökçü, mutlu olduğunu dile getirirken 2. Ön Eleme Turu'nda oynanacak olan Shakhtar Donetsk karşılaşmasında forma giymek istediğini belirtti.

Orkun Kökçü, "Bugüne kadar bir şey yapmadım, dinlendim. Geçen sezon 65 maça çıktım. Şu an teknik ekip ve hocayla bir planlama yapacağız. O maça hazır olmak istiyorum. Bunun için elimden geleni yapacağım." dedi.

Orkun Kökçü Shakhtar maçında oynayacak mı? Gözler Beşiktaş'ın yeni transferinde

BEŞİKTAŞ'IN MUHTEMEL RAKİPLERİ KİM?

Siyah beyazlı ekibin Avrupa Ligi'nde rakibini eleyerek 3. ön eleme turuna çıkması durumunda muhtemel rakipleri şöyle:

Lugano / Cluj

Rangers / Panathinaikos (Mağlup olan takım)

Celje / AEK Larnaca

Viktoria Plzen / Servette (Mağlup olan takım)

Wolfsberger

Brann / Salzburg (Mağlup olan takım)

Fredrikstad

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ETİKETLER
#transfer
#beşiktaş
#uefa avrupa ligi
#orkun kökçü
#shakhtar donetsk
#Aktüel
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