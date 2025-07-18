Orkun Kökçü Shakhtar maçında oynayacak mı? Gözler Beşiktaş'ın yeni transferinde

Teknik direktörlüğünü Arda Turan'ın yaptığı Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ın yeni transferi Orkun Kökçü'nün siyah beyaz forma ile çıkacağı resmi karşılaşma için nefesler tutuldu. Taraftarlar heyecanla Kökçü'nün forma giyeceği maçı beklerken hazırlık maçları kapsamında antrenmanlar sürüyor.

ORKUN KÖKÇÜ SHAKHTAR MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Kökçü'ye yöneltilen sorularda verdiği "Shakhtar Donetsk maçına hazırlanıyoruz" ifadesi karşılaşmada forma giyme ihtimalinin yüksek olduğunu gösterdi.

Kökçü, "Shakhtar Donetsk maçına hazırlanıyoruz. Burada her şey güzel şimdi idmana başlayacağız. Çok özel bir iki gündü. Ben Beşiktaş’ın çocuğuyum. Bu karşılama özel bir şey oldu. Kendimin star olduğunu düşündüğümden değil. Beşiktaş’ın çocuğu olduğum için. Çok güzel geçti. Orada da anlattım. O gün benim en güzel ve en özel günümdü. O yüzden taraftarlarımıza, Başkanımıza teşekkür etmek istiyorum. Şu an tek odağım maçlar için en iyi şekilde hazırlanmak. Bu arma için elimden gelenin en iyisini yapmak istiyorum. Herkes bundan emin olabilir" dedi.

ORKUN KÖKÇÜ SHAKHTAR MAÇINDA VAR MI?

Beşiktaş'ın yeni transferi olan Orkun Kökçü, futbol camiasında ses getirdi. Çocukluk hayali olan Beşiktaş'a transfer olan Kökçü, mutlu olduğunu dile getirirken UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda oynanacak olan Shakhtar Donetsk karşılaşmasında forma giymek istediğini belirtti.

Orkun Kökçü, "Bugüne kadar bir şey yapmadım, dinlendim. Geçen sezon 65 maça çıktım. Şu an teknik ekip ve hocayla bir planlama yapacağız. O maça hazır olmak istiyorum. Bunun için elimden geleni yapacağım." dedi.

BEŞİKTAŞ'IN MUHTEMEL RAKİPLERİ KİM?

Siyah beyazlı ekibin Avrupa Ligi'nde rakibini eleyerek 3. ön eleme turuna çıkması durumunda muhtemel rakipleri şöyle:

Lugano / Cluj

Rangers / Panathinaikos (Mağlup olan takım)

Celje / AEK Larnaca

Viktoria Plzen / Servette (Mağlup olan takım)

Wolfsberger

Brann / Salzburg (Mağlup olan takım)

Fredrikstad