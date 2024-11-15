Orman Genel Müdürlüğü 9 geçici işçi istihdamı yapacak

15 Kasım 2024 10:39 - Güncelleme : 15 Kasım 2024 10:41

Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı Orman Genel Müdürlüğü (OGM), taşra teşkilatına bağlı 9 geçici işçi istihdamı yapacak. Alım yapılacak kadrolara ilişkin araştırmalar hız kazandı.

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Resmi Gazete’nin 15 Kasım tarihli sayısında Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca Genel Müdürlüğün taşra teşkilatı için iş ilanları 18 Kasım’a kadar İŞKUR tarafından yayınlanacak.

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ​ HANGİ KADROLARA İŞÇİ ALIMI YAPACAK?

Orman Genel Müdürlüğü taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere 3 aşçı​, 1 laboratuvar teknikeri, 3 orman işçisi, 2 fidan yetiştiricisi olmak üzere toplam 9 geçici işçi alımı yapılacak.

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞÇİ ALIMI ŞARTLARI NELER?

OGM 9 geçici işçi alımı için şartlar şu şekildedir;

Laboratuvar teknikeri unvanına başvuracak adaylar için bu yılın KPSS​ P93 puanı kullanılacak, puanı en yüksek adaydan başlanarak yapılacak sıralama sonucuna göre sınava katılacak adaylar belirlenecek.

Aşçı, orman işçisi ve fidan yetiştiricisi unvanları için başvuru yapacak adaylar ise noter huzurunda çekilecek kura sonucuna göre tespit edilecek. Bu adaylar için kura yeri ve tarihi İŞKUR açık iş ilanında belirtilecek, OGM'nin internet sitesinden de ayrıca duyurulacak.