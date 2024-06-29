Orman Genel Müdürlüğü bünyesinde bulunan helikopterler ve uçakların 2023 yılı verilerine göre 431 ton su atma kapasitesi bulunuyor

29 Haziran 2024 19:03 - Güncelleme : 29 Haziran 2024 19:34

Havaların ısınması ile birlikte orman ve tarım arazisi yangınları giderek artmaya başladı.

Orman ve tarım arazisi yangınlarında karadan müdahalelerin yanı sıra havadan helikopterler ve uçaklarda kullanılıyor.

Büyük öneme sahip olan bu araçlardan helikopterler özellikle dağlık alanlarda daha etkili kullanılıyor.

Hızlı bir şekilde yüksek miktarda su alıp orman yangınına taşıma yapabiliyor.

Vatandaşlar tarafından bu helikopterlerin ne kadar su aldığı ise merak ediliyor.

Büyük öneme sahip bu araçlardan olan helikopterlerin ne kadar su aldığı vatandaşlar tarafından merak ediliyor.

YANGIN HELİKOPTERİ NE KADAR SU ALIR?

Yangın helikopterleri modelden modele değişiklik göstermek üzere farklı miktarlarda su atabiliyor.

Orman Genel Müdürlüğü'nün (OGM) 2023 yılı verilerine göre toplamda 431 ton su atma kapasitesi bulunuyor.

2000'li yılların başında ise su atma kapasitesinin 85 ton olduğu belirtildi.

MODELLERİNE GÖRE YANGIN HELİKOPTERLERİ NE KADAR SU ALIR?

TUSAŞ tarafından üretilen ve gece de görev yapabilen T70 helikopteri 2,5 ton su atma kapasitesine sahiptir.

Yerli ve milli Atak-2 helikopterinden dönüştürülerek üretilecek olan yangın söndürme helikopteri için Orman Genel Müdürlüğü TUSAŞ ile sözleşme imzalamıştı.

Bu yeni helikopterin ise 4 tan su atma kapasitesi bulunuyor.

TÜRKİYE'NİN KAÇ YANGIN SÖNDÜRME HELİKOPTERİ BULUNUYOR?

OGM'ye bağlı olarak Türkiye'nin toplam 105 yangın söndürme helikopteri bulunuyor

TÜRKİYE'NİN KAÇ YANGIN SÖNDÜRME UÇAĞI VAR?

Uçak sayısı 2021'de 5, 2022'de 20'yi geçen Türkiye'nin 2024 yılında ise OGM'ye bağlı 26 uçağı bulunuyor.

Orman yangınlarını tarayarak bilgi vermesi için 14 tane İHA'da envanterde mevcut.