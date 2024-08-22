Orman yangınları, ekonomideki son durum ve terörle mücadele konularının görüşüleceği kabine toplantısı ilk kez bir ilçede yapılacak

22 Ağustos 2024 07:55 - Güncelleme : 22 Ağustos 2024 07:58

İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un kişisel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Zaferi yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Ahlat ve Malazgirt’i ziyaret edecek.

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un yaptığı duyuruya göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başkanlığında düzenlenen kabine toplantısı, 25 Ağustos Pazar günü Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde yapılacak.

KABİNE TOPLANTISI NEREDE YAPILACAK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Kabine Toplantısı ilk kez Ankara'daki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi dışında bir ilçede yapılacak.

Kabine toplantısı, Malazgirt Zaferi’nin 953’üncü yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleşecek.

KABİNE TOPLANTISININ GÜNDEMİ NE OLACAK?

25 Ağustos Pazar günü toplanacak olan kabinenin ana gündemini orman yangınları oluştururken Gazze’de ateşkes görüşmelerinde gelinen son durum da ele alınacak. Bu konuda ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken ile bir telefon görüşmesi gerçekleştiren Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın sunum yapması planlanıyor.

Aynı zamanda kabinede ekonomideki gelişmeler, terörle mücadele operasyonları ve Orta Doğu’da artan gerilim konuları da görüşülecek.

KABİNE NE ZAMAN TOPLANIR?

Kabine düzenli olarak her Pazartesi öğleden sonra iki haftada bir toplanır. Programın yoğunluğuna bağlı olarak, bazen Salı günleri de düzenlenen kabine toplantısı, bu hafta Malazgirt Zaferi’nin 953’üncü yıl dönümü sebebiyle Pazar günü yapılacak.