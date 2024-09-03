Orta Vadeli Program (OVP) 5 Eylül Perşembe günü açıklanıyor

03 Eylül 2024 08:59 - Güncelleme : 03 Eylül 2024 09:03

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, katıldığı bir programda Orta Vadeli Programla ilgili açıklamada bulunarak OVP’nin 5 Eylül Perşembe günü açıklanacağını söyledi.

OVP NEDİR?

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından hazırlanan Orta Vadeli Program, bütçe sürecini başlatarak stratejik amaçlar temelinde kamu politikaları ve uygulamalarını şekillendirerek kaynak tahsisini bu çerçevede yönlendirmeyi amaçlar.

Aynı zamanda, kamu ve özel kesim için öngörülebilirliği artırması hedeflenen bu Program, son yıllarda sosyal ve ekonomik alanda sağlanan gelişmelerin daha sağlam bir zeminde sürdürülmesiyle güven ve istikrara katkıda bulunacak.

CEVDET YILMAZ OVP İLE İLGİLİ AÇIKLAMADA BULUNDU

Katıldığı bir programda TRT Haber Kanal Koordinatörü Mücahid Eker’in sorularını cevaplayan Cumhurbaşkanı Cevdet Yılmaz Orta Vadeli Programla ilgili açıklamada bulundu.

“Uzun bir süredir çalışıyoruz güncellenmiş OVP ile ilgili. Bir taraftan teknik çalışmalar yürütüyor kurumlarımız, Strateji Bütçe Başkanlığımız Cumhurbaşkanımıza bağlı biliyorsunuz yoğun bir şekilde bu konuları çalışıyor. Hazine Maliye Bakanlığımız yine yoğun bir şekilde mesai sarf etti. Diğer ilgili tüm bakanlıklarımız çalıştılar fakat teknik çalışmalarla da yetinmedik. İlgili tüm kesimlerle katılımcı bir anlayışla istişare sürecini de yine yürüttük.

Geçen yıl yaptığımız gibi bu yılda çalışan kesimlerle, sendikalarla, işveren kesimlerle, esnafla, tarım kesimi ile bütün kesimlerle ben bizzat toplantılar yaptım. Sayın bakanlarımız her biri kendi alanında bu istişareleri yaptılar ve bu güncel OVP’yi hem teknik çalışmaların hem de istişarelerin sonucuna göre yenilemiş olacağız. Burada temel çerçevemiz değişmiyor. Ana çerçevemiz belli, enflasyonu düşürmek. Depremin yaralarını sarmak bunları yaparken büyümemizi istihdamımızı korumak.”

OVP’NİN FAYDALARI NE OLACAK?

Orta Vadeli Programın bütçe temelini oluşturacağının altını çizen Yılmaz, “Bir taraftan da kalıcı sosyal refahı arttırmak, vatandaşımıza insanımıza bütün bu çabalarımızın sonuçlarını yansıtma. Bu çerçeve içinde üç temel güncelleme söz konusu. Birincisi makro ekonomik değerler, büyümeden tutun milli gelire, ihracattan turizme, makro rakamlarımızı güncellemiş olacağız. Enflasyon rakamları yine bunun içinde. Diğer taraftan Orta Vadeli Program aynı zamanda bütçenin temelini oluşturur. Meclisimize hükümetimizin göndereceği bütçe teklifinin temel çerçevesinde Orta Vadeli Program şekillendirir. Temel büyüklükler dolayısıyla burada ifade edilmiş ve toplumla paylaşılmış olacak.

Bütçe büyüklüklerimiz bütçe açığımızın ne olacağı harcamalarımız, gelirlerimiz bütün bu rakamlar Orta Vadeli Programımıza yer alacak. 3’üncü boyut ise yapısal reformlar. Yapısal reformlar konusunda da geçen yıldan bugüne yaptıklarımız var. Henüz yapılmayanlar var. Üzerinde çalıştığımız konular var. Burada geldiğimiz noktayı da yine istişarelerimizin yine sonuçları var. Bunları da yansıtacağız yani 3 Ayaklı bir strateji ile hareket ediyoruz. Para politikaları maliye politikaları ve yapısal reformlar bunu yine güncel Orta Vadeli Programımızda göreceksiniz.” açıklamasında bulundu.

OVP NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ekonomiye dair önemli gelişmeleri aktaran Cevdet Yılmaz, OVP’nin 5 Eylül’de açıklanacağını duyurdu.

“Takvim olarak da şunu ifade edebilirim önümüzdeki perşembe günü sabah saatlerinde bir planlama yapmış durumdayız. Tabii Sayın Cumhurbaşkanımızın bunu imzalaması ve Resmi Gazete’de yayınlanması gerekiyor. Bu süreci de takip ederek planımız perşembe günü 5 Eylül'de güncel Orta Vadeli Programımızı toplumumuzla, kamuoyuyla paylaşmak.”

OVP KİM HAZIRLAR?

Stratejik hedefler doğrultusunda kamu politikalarını belirlemeyi amaçlayan Orta Vadeli Program (OVP) Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından hazırlanmakta.