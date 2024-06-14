Ortalama ile sınıf geçen öğrenciler sorumluluk sınavına girecek
Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT HABER
14 Haziran 2024 10:56 - Güncelleme : 14 Haziran 2024 11:41
2024 eğitim öğretim yılı ilk ve ortaöğretim kurumlarında öğrenim gören öğrenciler için bugün sona erdi. Karnelerinde ortalama ile geçti ifadesini gören öğrenciler sorumluluk sınavına girip girmeyeceklerini araştırmaya başladı. MEB 2023-2024 eğitim öğretim yılında yönetmelikte değişikliğe gitmişti. İşte uygulamanın detayları...
Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki 20 milyonu aşkın öğrenci bugün karne aldı.
Karnelerinde "ortalama ile geçti" ifadesini gören öğrenciler sorumluluk sınavına girip girmeyeceklerini merak ediyor.
ORTALAMA İLE GEÇİNCE SORUMLULUK SINAVINA GİRİLİYOR MU?
MEB tarafından alınan yeni karar ile birlikte 2023-2024 eğitim öğretim yılında liselerde sınıfta kalma tekrardan getirilmişti.
Sadece liselerde 9. sınıflarda uygulanacak uygulama kapsamında 4 ders ve üzeri zayıf olan öğrenciler sınıf tekrarı yapacak.
Ders ortalaması 50 olan ve en fazla 3 dersten başarısız olan öğrenciler ise sorumlu olarak üst sınıfa geçecek.
Bu kapsamda ortalama ile geçen öğrencilerin sorumluluk sınavlarına girmeleri gerekiyor.
Kaynak: TGRT HABER
Em çurukun üniversitesi-öğretim üyesi