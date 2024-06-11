Ortaokul 8. sınıfta doğrudan sınıfta kalma yok, kararı ŞÖK veriyor

11 Haziran 2024 14:42 - Güncelleme : 11 Haziran 2024 14:52

Ortaokul öğrencilerinin gündeminde devamsızlıktan kalma olup olmadığı yer alırken 1-2-3-4 zayıfla sınıfta kalınır mı araştırılmaya başlandı. MEB Yönetmeliğinde yer alan bilgilere göre 8. sınıfta kalma var mı, yok mu sorusunun cevabını haberimizde sizler için derledik.

8. SINIFTA KALMA VAR MI?

Ortaokulda yıl sonu puanı 45'ten düşük olan öğrencilerin sınıfı geçip geçmemesine Şube Öğretmenler Kurulu (ŞÖK) karar verirken devamsızlıktan kalan öğrenciler için de karar ŞÖK tarafından veriliyor.

LİSEDE SINIFTA KALMA VAR MI 2024?

Liselerde alt sınıf da dahil olmak üzere 6'dan fazla zayıfı olan öğrenciler sınıf tekrarı yaparken "ortalaması 50 olan geçer" uygulaması da bitti.

MEB Yönetmeliğinde olan bilgilere göre ise 3 dersten başarısız olan öğrenciler sorumlu olarak sınıfı geçecek. Yer alan bilgiler şöyle oldu:

"Ders yılı sonunda her bir dersten iki dönem puanı bulunmak kaydıyla doğrudan sınıfını geçemeyen öğrencilerden; bir sınıfta başarısız ders sayısı en fazla 3 ders olanlar sorumlu olarak sınıflarını geçer. Ancak alt sınıflar da dâhil toplam 6 dersten fazla başarısız dersi bulunanlar sınıf tekrar eder. Nakil ve geçişler nedeniyle ortaya çıkan sorumlu dersler bu sayıya dâhil edilmez."

Böylece lisede 4 ders ve daha fazla dersten başarısız olanlar sınıf tekrarı yaparken yeni uygulama 2023-2024 yılından itibaren kademli uygulanacak. Bu dönem liseye başlayan öğrenciler için yeni yönetmelik diğer sınıflar için eski uygulama devam ediyor.

MEB 2024-25 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI TAKVİMİ

Okulların açılması | 9 Eylül 2024

Birinci Dönem ara tatili |11-15 Kasım 2024

Yarıyıl tatili | 20-31 Ocak 2025

İkinci Dönem ara tatili | 31 Mart - 4 Nisan 2025

Okulların kapanması | 20 Haziran 2025