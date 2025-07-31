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 | Hüseyin Bahcivan

Ortaokul kayıtları ne zaman 2025? Şubelerin belirleneceği tarih netleşti

2025-2026 eğitim öğretim yılının başlamasına kısa bir süre kala ortaokul kayıtlarının ne zaman başlayacağı gündeme geldi. 4. sınıfı bitiren ve yeni eğitim döneminde 5. sınıfa başlayacak olan öğrencilerin kayıtlarının ve şubelerinin ne zaman belirleneceği belli oldu.

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Ortaokul kayıtları ne zaman 2025? Şubelerin belirleneceği tarih netleşti
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
31.07.2025
saat ikonu 14:03
|
GÜNCELLEME:
31.07.2025
saat ikonu 14:03

Binlerce öğrenci ilkokulu tamamlayarak 5. sınıfa geçmeye hazırlanıyor. Okulların açılmasına sayılı günler kala öğrencilerin velileri tarafından ortaokul kayıtlarının ne zaman yapılacağı merak edilmeye başlandı.

Milli Eğitim Bakanlığı () tarafından ortaokul kayıt işlemlerinin ne zaman ve nasıl gerçekleştirileceği açıklandı.

Ortaokul kayıtları ne zaman 2025? Şubelerin belirleneceği tarih netleşti

ORTAOKUL KAYITLARI NE ZAMAN 2025?

Ortaokul kayıt işlemleri MEB tarafından MERNİS adres bilgileri esas alınarak otomatik olarak gerçekleştiriliyor. MEB tarafından ortaokul kayıt işlemlerinin Ağustos ayının ilk haftasında tamamlanması ve duyurulması bekleniyor.

Kayıt işlemlerinin tamamlanmasının ardından sistemi üzerinden sonuçları öğrenebilecekler.

Ortaokul kayıtları ne zaman 2025? Şubelerin belirleneceği tarih netleşti

ORTAOKUL ŞUBELERİ NE ZAMAN BELİRLENECEK?

Ortaokul şubeleri ise yine MEB tarafından gerçekleştirilecek olan kura çekiminin ardından belli olacak. Milli eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği'nde yer alan bilgilere göre kura çekimi 2025 Ağustos ayının son haftasında gerçekleştirilecek.

Veliler yine e-Devlet sistemi üzerinden çocuklarının hangi şubeye düştüğünü görebilecekler.

ETİKETLER
#meb
#e-devlet
#öğrenciler
#2025
#veliler
#Ortaokul Kaydı
#Kayıt Tarihleri
#Aktüel
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