Ortaokul kayıtları ne zaman 2025? Şubelerin belirleneceği tarih netleşti

Binlerce öğrenci ilkokulu tamamlayarak 5. sınıfa geçmeye hazırlanıyor. Okulların açılmasına sayılı günler kala öğrencilerin velileri tarafından ortaokul kayıtlarının ne zaman yapılacağı merak edilmeye başlandı.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından ortaokul kayıt işlemlerinin ne zaman ve nasıl gerçekleştirileceği açıklandı.

ORTAOKUL KAYITLARI NE ZAMAN 2025?

Ortaokul kayıt işlemleri MEB tarafından MERNİS adres bilgileri esas alınarak otomatik olarak gerçekleştiriliyor. MEB tarafından ortaokul kayıt işlemlerinin 2025 Ağustos ayının ilk haftasında tamamlanması ve duyurulması bekleniyor.

Kayıt işlemlerinin tamamlanmasının ardından veliler e-Devlet sistemi üzerinden sonuçları öğrenebilecekler.

ORTAOKUL ŞUBELERİ NE ZAMAN BELİRLENECEK?

Ortaokul şubeleri ise yine MEB tarafından gerçekleştirilecek olan kura çekiminin ardından belli olacak. Milli eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği'nde yer alan bilgilere göre kura çekimi 2025 Ağustos ayının son haftasında gerçekleştirilecek.

Veliler yine e-Devlet sistemi üzerinden çocuklarının hangi şubeye düştüğünü görebilecekler.