Osayi Samuel Fenerbahçe Galatasaray maçında sakatlığı nedeniyle yok

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT HABER

16 Eylül 2024 11:34 - Güncelleme : 16 Eylül 2024 11:54

Fenerbahçe-Galatasaray arasında oynanacak olan derbiye sayılı günler kaldı. Karşılaşmada sarı-lacivertlilerin sağ beki Osayi Samuel'in oynayıp oynamayacağı ise taraftarlar tarafından merak edilirken konuyla ilgili açıklama yapıldı.

Trendyol Süper Lig'in altıncı haftası kapsamında 21 Eylül Cumartesi saat 20.00'de Fenerbahçe ile Galatasaray, Ülker Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Karşılaşmanın başlamasına sayılı günler kala taraftarlar tarafından Osayi Samuel'in maçta oynayıp oynamayacağı araştırılıyor. OSAYİ SAMUEL FENERBAHÇE-GALATASARAY MAÇINDA OYNAYACAK MI, NEDEN YOK? Osayi Samuel bileğinde yaşadığı sakatlık nedeniyle bu hafta oynanacak olan Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde oynamayacak. Yıldız futbolcunun sarı-lacivertlilerin UEFA Avrupa Ligi'nde oynayacağı Saint Gilloise karşılaşmasının ardından tekrardan sahalara dönmesi bekleniyor. OSAYİ SAMUEL SAKATLANDI MI, NEDEN? Antrenmanda sakatlanan Nijeryalı yıldız Osayi Samuel'in arka adalesinde kanama tespit edildi. Tedavi süreci devam eden yıldız sakatlığı nedeniyle Nijerya Milli Takımı'nın geçtiğimiz haftalarda oynadığı Benin ve Ruanda kadrosundan da çıkarılmıştı. İlgili Haberler Icardi Fenerbahçe Galatasaray derbisinde sakatlığı nedeniyle oynamayacak Galatasaray - Fenerbahçe maçının biletlerinin bu hafta satışa çıkması bekleniyor