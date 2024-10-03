Osayi Samuel Twente-Fenerbahçe maçında cezalı olduğu için oynamıyor

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT Haber

03 Ekim 2024 11:03 - Güncelleme : 03 Ekim 2024 11:18

UEFA Avrupa Ligi kapsamında temsilcimiz Fenerbahçe bugün Twente ile karşı karşıya gelecek. Taraftarlar tarafından Osayi Samuel neden yok sorusunun cevabı araştırılıyor.

UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci hafta müsabakaları kapsamında bugün Fenerbahçe, Hollanda ekibi Twente ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşmanın başlamasına saatler kala takımların muhtemel 11'leri belli olmaya başladı. Muhtemel 11'leri gören taraftarlar tarafından Osayi Samuel'in neden oynamadığı merak edilmeye başladı. OSAYİ SAMUEL TWENTE-FENERBAHÇE MAÇINDA NEDEN OYNAMIYOR, YOK? Osayi Samuel, Fenerbahçe'nin geçtiğimiz haftalarda karşılaştığı Union Saint-Gilloise karşılaşmasında kırmızı kart aldığı için cezalı duruma düştü. Bu sebepten dolayı da Twente karşılaşmasında yıldız futbolcu forma giyemeyecek. TWENTE-FENERBAHÇE MUHTEMMEL 11'LERİ Fenerbahçe: Livakoviç, Mert, Becao, Djiku, Oosterwolde, Fred, Amrabat, İrfan Can, Szymanski, Tadic, En Nesyri Twente: Unnerstall, Van Rooij, Hilgers, Bruns, Salah-Eddine, Regeer, Vlap, Van, Wolfswinkel, Steijin, Van Bergen, Lammers İlgili Haberler Çağlar Söyüncü'nün Twente-Fenerbahçe maçında sakatlığı nedeniyle oynamaması bekleniyor