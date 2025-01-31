Osimhen evli mi? Victor Osimhen'in hayatı ve kariyeri merak ediliyor

Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber

31 Ocak 2025 00:03 - Güncelleme : 31 Ocak 2025 00:05

Ajax maçıyla birlikte Galatasaray’ın yıldız oyuncusu Victor Osimhen’in kariyeri ve hayatı da merak konusu oldu. Nijeryalı golcünün evli olup olmadığı Google’da en çok arananlar arasına girdi.

Galatasaray taraftarı yıldız oyuncu Osimhen’in evli ve çocuklu olup olmadığını araştırmaya koyuldu. VİCTOR OSİMHEN EVLİ Mİ? Uzun süredir Alman sosyal medya fenomeni Stefanie Ladewig ile bir ilişkisi bulunan Victor Osimhen evli değildir. 2018 yılından beri birlikte olan çift taraftar tarafından ilgi görmeye devam ediyor. Victor Osimhen'in 2022 yılında dünyaya gelen kızının adının Haly olduğu biliniyor. VİCTOR OSİMHEN KİMDİR? Victor James Osimhen 29 Aralık 1998'de Nijerya'da doğdu. Osimhen, 2017'de Avrupa'ya adım atarak VfL Wolfsburg'a transfer oldu. Oyuncu Afrika futbolunun en büyük yeteneklerinden biri olarak kabul ediliyor. İlgili Haberler Galatasaray'dan ayrılan Hakim Ziyech yeni takımına imzayı attı Ajax - Galatasaray maçı canlı anlatım Galatasaray Fenerbahçe Beşiktaş play-off turunda eşleşebilir mi? Gerçekleşirse ilk olacak