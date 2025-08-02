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 | Sumru Tarhan

Osimhen imza töreni hangi kanalda? Saati belli oldu

Osimhen imza töreni için bekleyiş devam ediyor. 75 milyon avro karşılığında 4 yıllığına kadrosuna katan Galatasaray bugün Osimhen için imza töreni düzenliyor. Taraftarlar Osimhen imza töreni hangi kanalda, nereden izlenir araştırmaya başladı.

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Osimhen imza töreni hangi kanalda? Saati belli oldu
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
02.08.2025
saat ikonu 15:50
|
GÜNCELLEME:
02.08.2025
saat ikonu 15:50

Nijeryalı santrafor 'i 75 milyon avroya alan bugün imza töreni düzenleyeceğini duyurmuştu. En fazla bonservis ödenen oyuncular listesinde ilk sırada yer alan Osimhen bugün imzayı atıyor.

OSİMHEN İMZA TÖRENİ HANGİ KANALDA?

Galatasaray'ın her bir sezon için net 15 milyon, sadakat primi 1 milyon ve imaj hakkı ücreti olarak da 5 milyon avro ödeme yapacağı Osimhen için bugün imza töreni gerçekleşecek. Yapılan duyuruya göre Osimhen imza töreni bugün 19.30 civarında gerçekleşecek. 2 Ağustos Cumartesi günü Rams Park’ta Lazio maçı öncesi düzenlenecek olan imza töreninin Galatasaray YouTube hesabından yayınlanması bekleniyor.

Osimhen imza töreni hangi kanalda? Saati belli oldu

OSİMHEN İMZA TÖRENİ CANLI İZLE NEREDEN?

Osimhen transferi taraftarı heyecanlandırırken bugün RAMS Park'ta taraftar ile buluşacak. Bugün maç öncesi yapılacak olan imza töreninin Galatasaray'ın YouTube hesabından yayınlanacağı tahmin ediliyor.

Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na yapılan bildirimde yer alan ifadeler şöyle oldu:

""Profesyonel futbolcu Victor James Osimhen'in transferi konusunda, kulübü SSCN SPA ile anlaşmaya varılmıştır. Bu kapsamda, futbolcunun eski kulübüne net 75 milyon avro bedeli ödenecektir. Ayrıca, yapılan anlaşma kapsamında futbolcunun bir sonraki satışından elde edilecek karın yüzde 10'u SSCN Napoli SPA'ya ödenecektir. Futbolcu ile 2025-2026 sezonundan itibaren geçerli olmak üzere 4 yıllık sözleşme imzalanmıştır." ifadelerine"

ETİKETLER
#Futbol
#galatasaray
#transfer
#süper lig
#Napoli
#victor osimhen
#Aktüel
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