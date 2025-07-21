Osimhen kaç yıllık sözleşme imzalayacak? Sözleşme detayları belli oldu

Galatasaray, Victor Osimhen’in transferi için Napoli ile sözlü anlaşma sağladı. Sarı-kırmızılılar, transferin finansal detaylarını netleştirerek oyuncuyu kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

OSİMHEN KAÇ YILLIK SÖZLEŞME YAPTI?

Victor Osimhen, Galatasaray ile 3+1 yıllık sözleşme imzalayacak. Anlaşmaya göre, Osimhen sarı-kırmızılı ekipte en az üç yıl forma giyecek ve kulübün isteğine bağlı olarak bir yıl daha sözleşmenin uzama seçeneği bulunuyor.

OSİMHEN’İN TOPLAM MALİYETİ NE KADAR?

Galatasaray, Victor Osimhen’in transferi için Napoli’ye toplam 80 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek. Bu bedelin 75 milyon Euro’su sabit, 5 milyon Euro’su ise bonuslar olarak yapılandırıldı.

Ödeme planına göre, sarı-kırmızılılar 40 milyon Euro’yu peşin ödeyecek, kalan 35 milyon Euro ise 2026 yılına kadar taksitlerle Napoli’ye aktarılacak. Ayrıca, Osimhen maaş olarak yan haklar hariç yıllık net 16 milyon Euro alacak.

OSİMHEN’İN İMZA PARASI VAR MI?

Galatasaray ile Victor Osimhen arasındaki anlaşmada imza parasına dair bir madde bulunmuyor. Şu anki bilgilere göre, Osimhen’in yan haklar harici yıllık 16 milyon Euro maaş alacağı belirtiliyor. Bonservisi bedeli ödenen futbolcular için genellikle imza parası ödenmiyor. Osimhen transferinde de imza parasının olmaması bekleniyor.

OSİMHEN TRANSFERİ SATIŞTAN PAY MI KARDAN PAY MI?

Galatasaray ile Napoli arasındaki anlaşmaya göre, Osimhen’in sonraki satışında Napoli’ye kardan yüzde 10 pay verilecek. Yani Osimhen’in gelecekte 75 milyon Euro’nun üzerinde bir bedelle satılması durumunda, bu miktarın üzerindeki karın yüzde 10’u Napoli’ye ödenecek. Bunun yanı sıra anlaşma, Osimhen’in iki yıl boyunca İtalyan kulüplerine satılamaması şartını da içeriyor.