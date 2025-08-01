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 | TGRT Haber

Osimhen Lazio maçında oynayacak mı? İşte Galatasaray Lazio muhtemel 11'i

Osimhen Lazio maçında oynayacak mı oynamayacak mı merak ediliyordu. Galatasaray, 75 milyon avroluk rekor transferle kadrosuna kattığı Victor Osimhen ile büyük ses getirdi. Nijeryalı yıldız golcü, havalimanında coşkulu bir şekilde karşılanırken, taraftarlar onu sahada görmek için sabırsızlanıyor. Lazio maçı öncesi gözler Osimhen’in kadroda olup olmadığına çevrildi.

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Osimhen Lazio maçında oynayacak mı? İşte Galatasaray Lazio muhtemel 11'i
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
01.08.2025
saat ikonu 20:03
|
GÜNCELLEME:
01.08.2025
saat ikonu 20:03

’ın yeni transferi , ile oynanacak öncesi gündemde. İstanbul’daki maç ve yıldız oyuncunun durumu taraftarlar arasında merak konusu oldu.

OSİMHEN LAZİO MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Victor Osimhen’in, Galatasaray’ın Lazio ile Cumartesi günü oynayacağı hazırlık maçında forma giymesi beklenmiyor. 75 milyon avroluk rekor transferle sarı-kırmızılı ekibe katılan Nijeryalı yıldız, antrenman eksikliği nedeniyle bu maçta sahada yer alamayacak. Taraftarlar, havalimanında büyük bir coşkuyla karşıladıkları Osimhen’i RAMS Park’ta görmek için sabırsızlansa da oyuncunun takımla henüz tam anlamıyla hazırlanamamış olması nedeniyle, teknik ekibin Osimhen’i bu maçta riske atmayacağı ifade ediliyor.

Osimhen Lazio maçında oynayacak mı? İşte Galatasaray Lazio muhtemel 11'i

Geçen sezon kiralık olarak Galatasaray’da oynayan Osimhen, 41 maçta attığı 37 gol ve yaptığı 8 asistle taraftarların gönlünde taht kurmuştu. ve Türkiye Kupası zaferlerinde kilit rol oynayan Nijeryalı golcü, bu performansıyla Avrupa’nın dikkatini çekmişti. 2 Ağustos’taki Lazio maçından önce düzenlenecek imza töreninde Osimhen ve Leroy Sané, resmi olarak taraftarlara tanıtılacak. İmza töreninin, maç öncesi saat 19.30’da yapılması planlanıyor.

Osimhen Lazio maçında oynayacak mı? İşte Galatasaray Lazio muhtemel 11'i

GALATASARAY LAZİO MUHTEMEL 11

Galatasaray’ın Lazio karşısında sahaya çıkması beklenen muhtemel 11’i şu şekilde:

Günay Güvenç, Sallai, Abdülkerim Bardakcı, Davinson, Eren Elmalı, Torreira, Lemina, Sara, Barış Alper Yılmaz, Jakobs, Ahmed Kutucu.

Geçen sezonki başarıda büyük pay sahibi olan oyuncular arasında yer alan Barış Alper Yılmaz ve Abdülkerim Bardakcı gibi isimler, bu maçta da takımın omurgasını oluşturacak. Osimhen’in yokluğunda forvet hattında Ahmed Kutucu’nun görev alması bekleniyor.

Osimhen Lazio maçında oynayacak mı? İşte Galatasaray Lazio muhtemel 11'i

GALATASARAY LAZİO HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

Galatasaray ile Lazio arasındaki hazırlık maçı, 2 Ağustos Cumartesi günü saat 21.00’de İstanbul’daki RAMS Park Stadyumu’nda oynanacak ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak. Maçı S Sport Plus kullanıcılar şifresiz olarak izleyebilecek.

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