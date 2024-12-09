Osimhen Malmö maçında oynayacak mı? MR sonucu bekleniyor

09 Aralık 2024 14:52 - Güncelleme : 09 Aralık 2024 14:58

Süper Lig'de dün akşam oynanan Galatasaray - Sivasspor maçında sakatlanan Osimhen'in UEFA Avrupa Ligi Malmö maçında oynayıp oynamayacağı bekleniyordu. Galatasaray'da sakatlıklar arttı.

Dünyanın yakından takip ettiği Avrupa Ligi'nde serüven devam ediyor. Sarı kırmızılı ekip 12 Aralık günü Malmö ile karşı karşıya gelecek. Takımda sakatlıklar devam ederken Sivasspor​ maçında sakatlanarak maçtan çıkan Osimhen​'in forma giyip giymeyeceği taraftarın gündeminde.

OSİMHEN MALMÖ MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Süper Lig'de dün akşam oynanan Sivasspor maçında Osimhen 45+9'da penaltı golü ile takımını 2-1 öne geçirmişti. Müsabakanın son sürelerinde yaşadığı sakatlık​ sonrasında 74. dakikada sahadan ayrıldı.

Michy Batshuayi, Osimhen yerine devam ederken GS galibiyet elde etti. Osimhen'in Malmö maçında oynayıp oynamayacağı bugün açıklanacak olan MR sonucu sonrasında belli olacak. Sonuca bakılarak maçta forma giyip giyemeyeceği netleşecek.

Nevzat Dindar, Osimhen ve Alper Yılmaz'ın MR sonuçlarının 1 saat içerisinde açıklanacağını belirtmişti. Gözler çıkacak olan MR sonucuna çevrildi.

OSİMHEN KAÇ MAÇ YOK, SAKATLANDI MI?

Trendyol Süper Lig'de oynanan Sivasspor - GS maçında sakatlanan Osimhen'in kaç maç forma giyemeyeceği bugün çıkacak olan MR sonuçları sonrasında belli olacak.

Futbolcunun forma giyip giymeyeceği doktor açıklamasıyla beraber netleşecek.