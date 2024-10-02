Osimhen sakatlığı nedeniyle Galatasaray'ın Avrupa maçında oynamayacak

02 Ekim 2024 09:11 - Güncelleme : 02 Ekim 2024 09:26

Galatasaray bu hafta UEFA Avrupa Ligi kapsamında Rigas Skola ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşmanın başlamasına saatler kala taraftarlar Osimhen Avrupa maçında oynayacak mı sorusunun cevabını araştırmaya başladı.

Avrupa'nın en prestijli ikinci turnuvası olan UEFA Avrupa Ligi​'nde bu sezon ülkemizi üç takım temsil ediyor.

Temsilcilerimizden Galatasaray​ 3 Ekim tarihinde Letonya​ ile karşı karşıya gelecek.

Karşılaşmanın başlamasına sayılı günler kala taraftarlar tarafından Kasımpaşa maçında sakatlanan Osimhen'in oynayıp oynamayacağı merak ediliyor.

OSİMHEN GALATASARAY'IN AVRUPA MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Galatasaray tarafından yapılan açıklamaya göre Kasımpaşa maçında oyundan çıkan Osimhen'in sağlık kontrollerinin ardından sol üst arka adalesinde zorlanma ve kanama tespit edildi.

Tedavi sürecine başlandığı belirtilen oyuncunun Galatasaray'ın Rigas Skola ile karşılaşacağı maçta oynamayacağı açıklandı.

OSİMHEN KAÇ HAFTA YOK?

Osimhen'in Rigas Skola maçında olmamasına kesin gözüyle bakılırken Alanyaspor karşılaşmasındaki durumu ise belirsizliğini koruyor.

Alanyaspor karşısında Osimhen'in ilk yarıdan sonra maça dahil olması bekleniyor.

Sarı-kırmızılı kulüp tarafından ise Osimhen'in sahalara ne zaman döneceği ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.