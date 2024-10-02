Tgrt Haber
Haberler>Aktüel>Osimhen sakatlığı nedeniyle Galatasaray'ın Avrupa maçında oynamayacak

Osimhen sakatlığı nedeniyle Galatasaray'ın Avrupa maçında oynamayacak

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT HABER
02 Ekim 2024 09:11 - Güncelleme : 02 Ekim 2024 09:26
Osimhen sakatlığı nedeniyle Galatasaray&#039;ın Avrupa maçında oynamayacak

Galatasaray bu hafta UEFA Avrupa Ligi kapsamında Rigas Skola ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşmanın başlamasına saatler kala taraftarlar Osimhen Avrupa maçında oynayacak mı sorusunun cevabını araştırmaya başladı.

Avrupa'nın en prestijli ikinci turnuvası olan UEFA Avrupa Ligi​'nde bu sezon ülkemizi üç takım temsil ediyor.

Temsilcilerimizden Galatasaray​ 3 Ekim tarihinde Letonya​ ile karşı karşıya gelecek.

Karşılaşmanın başlamasına sayılı günler kala taraftarlar tarafından Kasımpaşa maçında sakatlanan Osimhen'in oynayıp oynamayacağı merak ediliyor.

Osimhen sakatlığı nedeniyle Galatasaray'ın Avrupa maçında oynamayacak - 1. Resim

OSİMHEN GALATASARAY'IN AVRUPA MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Galatasaray tarafından yapılan açıklamaya göre Kasımpaşa maçında oyundan çıkan Osimhen'in sağlık kontrollerinin ardından sol üst arka adalesinde zorlanma ve kanama tespit edildi.

Tedavi sürecine başlandığı belirtilen oyuncunun Galatasaray'ın Rigas Skola ile karşılaşacağı maçta oynamayacağı açıklandı.

Osimhen sakatlığı nedeniyle Galatasaray'ın Avrupa maçında oynamayacak - 2. Resim

OSİMHEN KAÇ HAFTA YOK?

Osimhen'in Rigas Skola maçında olmamasına kesin gözüyle bakılırken Alanyaspor karşılaşmasındaki durumu ise belirsizliğini koruyor.

Alanyaspor karşısında Osimhen'in ilk yarıdan sonra maça dahil olması bekleniyor.

Sarı-kırmızılı kulüp tarafından ise Osimhen'in sahalara ne zaman döneceği ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

İlgili Haberler

Kaynak: TGRT HABER
galatasarayuefa avrupa ligiLetonya

300
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...