Osimhen Trabzonspor maçında oynayacak mı? Sahalardan 2 hafta uzak kalması bekleniyordu

13 Aralık 2024 10:29 - Güncelleme : 13 Aralık 2024 10:31

Transferi ile futbol camiasından adından söz ettiren Victor Osimhen'in sakatlanması futbolseverlerin gündeminde yer aldı. Süper Lig'de oynanan Sivasspor deplasmanında sakatlanan Osimhen'in Trabzonspor maçında oynayıp oynamayacağı merak konusu oldu.

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Sarı kırmızılı ekipte yaşanan sakatlıklar artarken Sivasspor​ deplasmanında sakatlanarak oyundan çıkan Osimhen​'in önümüzdeki karşılaşmada forma giyip giymeyeceği araştırılıyor.

Sakatlanan Barış Alper Yılmaz için de sahalardan 3 hafta uzak kalacak denmişti.

OSİMHEN TRABZONSPOR​ MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Sivasspor deplasmanında sakatlanan Victor Osimhen​'in Trabzonspor maçında forma giyip giymeyeceği henüz netleşmedi. Kulüpten yapılan açıklamaya göre MR sonucu şöyle olmuştu:

"Trendyol Süper Lig’in 15. haftasındaki Net Global Sivasspor karşılaşmasında sağ arka üst adalesinde ağrı hisseden Victor Osimhen’in sponsor hastanemiz Medicana’da yapılan MR tetkiklerinde sağ arka üst adale grubunda orta düzeyde zorlanma ve kanama tespit edilmiş olup oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır."

Tedavinin hızlı etki gösterdiği belirtilirken Osimhen'in sakatlığının riske atılmaması istendiği de biliniyor. Buna göre Osimhen Malmö maçında olduğu gibi Trabzonspor maçında da forma giymeyebilir.

TRABZONSPOR - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında oynanacak olan müsabaka 16 Aralık akşamı oynanacak.

21.00'de başlayacak olan mücadele beIN Sports ekranlarında canlı olarak yayınlanacak.