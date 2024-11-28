Osimhen transfer olacak mı? Golü attı sosyal medyada gündem oldu
Galatasaray’da kritik AZ Alkmaar maçının 45. dakikasında skoru eşitleyen yıldız futbolcu Osimhen, golün ardından sosyal medyayı salladı. Osimhen’in takımdaki durumu merak ediliyor.
UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray bu akşam Hollanda’da AZ Alkmaar ile karşılaştı.
Karşılaşmanın 45. dakikasında skora dengeyi getiren Osimhen’in transfer olup olmayacağı tartışmaları da yeniden alevlendi.
OSİMHEN TRANSFER OLACAK MI?
Galatasaray, Napoli'den kiraladığı Victor Osimhen'in bonservisini almak için çalışmalarını sürdürüyor.
Ancak İtalyan basınında Galatasaray'ın Osimhen'in bonservisini alabilmesinin mümkün olmadığı iddia edildi.
OSİMHEN HANGİ TAKIMA GİDECEK?
Osimhen'in maliyetinin 100 milyon euroyu bulacağı belirtilirken, Nijeryalı yıldızın yeni adresi olarak ise Premier Lig gösterildi.
Osimhen'in bonservisini almak için Chelsea bir adım önde gösterildi.