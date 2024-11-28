Osimhen transfer olacak mı? Golü attı sosyal medyada gündem oldu

28 Kasım 2024 22:23 - Güncelleme : 28 Kasım 2024 22:44

Galatasaray’da kritik AZ Alkmaar maçının 45. dakikasında skoru eşitleyen yıldız futbolcu Osimhen, golün ardından sosyal medyayı salladı. Osimhen’in takımdaki durumu merak ediliyor.

Galatasaray, AZ ile 1-1 berabere kaldı!

Galatasaray, AZ ile 1-1 berabere kaldı!

AZ-Galatasaray maçı öncesi arbede yaşandı! Hollanda polisi olaya müdahale etti

AZ-Galatasaray maçı öncesi arbede yaşandı! Hollanda polisi olaya müdahale etti

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray​ bu akşam Hollanda’da AZ Alkmaar​ ile karşılaştı.

Karşılaşmanın 45. dakikasında skora dengeyi getiren Osimhen’in transfer​ olup olmayacağı tartışmaları da yeniden alevlendi.

OSİMHEN​ TRANSFER OLACAK MI?

Galatasaray, Napoli​'den kiraladığı Victor Osimhen'in bonservisini almak için çalışmalarını sürdürüyor.

Ancak İtalyan basınında Galatasaray'ın Osimhen'in bonservisini alabilmesinin mümkün olmadığı iddia edildi.

OSİMHEN HANGİ TAKIMA GİDECEK?

Osimhen'in maliyetinin 100 milyon euroyu bulacağı belirtilirken, Nijeryalı yıldızın yeni adresi olarak ise Premier Lig gösterildi.

Osimhen'in bonservisini almak için Chelsea bir adım önde gösterildi.