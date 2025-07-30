Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
26°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

Osimhen uçağı ne zaman, saat kaçta İstanbul'a gelecek? Osimhen canlı takip kodu gündemde

Galatasaray uzun süredir kadrosuna katmak istediği Victor Osimhen transferini noktalıyor. Sarı-kırmızılılar, Victor Osimhen'i İstanbul'a getirmek için hazırlanıyor. Taraftarlar tarafından büyük bir heyecanla beklenen Victor Osimhen'in uçağının İstanbul'a ne zaman, saat kaçta geleceği gündem oldu. Uçağı anlık olarak takip etmek isteyen taraftarlar Osimhen canlı uçak takip kodunu araştırıyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Osimhen uçağı ne zaman, saat kaçta İstanbul'a gelecek? Osimhen canlı takip kodu gündemde
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
30.07.2025
saat ikonu 11:01
|
GÜNCELLEME:
30.07.2025
saat ikonu 11:01

'in 2024-2025 sezonunda kiralık olarak 'da forma giyen Osimhen, gösterdiği performansla beğenileri kazandı. Sezonun sona ermesinin ardından Osimhen transferi için ile pazarlığa oturan Galatasaray günler sonra mutlu sona ulaştı. Galatasaray, Osimhen'i sağlık kontrolleri ve imza için 'a getirmeye hazırlanıyor.

Osimhen uçağı ne zaman, saat kaçta İstanbul'a gelecek? Osimhen canlı takip kodu gündemde

Nijeryalı yıldız sosyal medya hesabından özel bir jete binerken paylaşım yaptı. Türk futbol tarihinin en büyük transferinde son saatlere girildi.

Taraftarlar tarafından 'in uçağı ne zaman, saat kaçta İstanbul'a geleceği ve canlı uçak takip kodu merak ediliyor.

Osimhen uçağı ne zaman, saat kaçta İstanbul'a gelecek? Osimhen canlı takip kodu gündemde

VİCTOR OSİMHEN UÇAĞI NE ZAMAN İSTANBUL'A GELECEK?

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Victor Osimhen'in uçağı bugün (30 Temmuz 2025 Çarşamba) İstanbul'a iniş gerçekleştirecek.

İstanbul Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nde olacak olan uçağı taraftarların karşılaşması bekleniyor. Ayrıca Galatasaray'ın Osimhen için RAMS Park'ta ilerleyen günlerde imza töreni de düzenleyeceği belirtildi.

Osimhen'in 2 Ağustos 2025 Cumartesi günü oynanacak olan Lazio karşılaşmasında taraftarın karşısına çıkacağı da iddia edildi.

Osimhen uçağı ne zaman, saat kaçta İstanbul'a gelecek? Osimhen canlı takip kodu gündemde

VİCTOR OSİMHEN UÇAĞI SAAT KAÇTA GELECEK?

Galatasaray Futbol A.Ş. Başkanvekili Abdullah Kavukçu'nun saat 11.30'da Victor Osimhen'i almak için Almanya'ya gideceği belirtildi. Osimhen'in uçağı ise bu akşam saat 21.30'da İstanbul'a iniş gerçekleştirecek.

Nijeryalı yıldızın 31 Temmuz 2025 Perşembe günü ise sağlık kontrollerinden geçmesi bekleniyor.

Osimhen uçağı ne zaman, saat kaçta İstanbul'a gelecek? Osimhen canlı takip kodu gündemde

VİCTOR OSİMHEN CANLI UÇAK TAKİP KODU

Victor Osimhen'in canlı uçak takip kodu henüz belli olmadı. İlerleyen saatlerde uçağın kalkışıyla birlikte canlı uçak takip kodunun da belli olması bekleniyor. Osimhen'ın canlı uçak takip kodu belli olduğunda haberimizi güncelleyeceğiz.

Osimhen uçağı ne zaman, saat kaçta İstanbul'a gelecek? Osimhen canlı takip kodu gündemde

VİCTOR OSİMHEN UÇAĞI NASIL CANLI İZLENİR, TAKİP EDİLİR?

Victor Osimhen'in uçağı takip kodu belli olduktan sonra Flight Radar24 ve benzeri siteler aracılığıyla canlı olarak izlenebilecek. Taraftarlar uçağın anlık olarak nerede olduğunu görebilecekler.

ETİKETLER
#galatasaray
#transfer
#süper lig
#Napoli
#victor osimhen
#İstanbul
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.