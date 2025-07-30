Osimhen uçağı ne zaman, saat kaçta İstanbul'a gelecek? Osimhen canlı takip kodu gündemde

Süper Lig'in 2024-2025 sezonunda kiralık olarak Galatasaray'da forma giyen Osimhen, gösterdiği performansla beğenileri kazandı. Sezonun sona ermesinin ardından Osimhen transferi için Napoli ile pazarlığa oturan Galatasaray günler sonra mutlu sona ulaştı. Galatasaray, Osimhen'i sağlık kontrolleri ve imza için İstanbul'a getirmeye hazırlanıyor.

Nijeryalı yıldız sosyal medya hesabından özel bir jete binerken paylaşım yaptı. Türk futbol tarihinin en büyük transferinde son saatlere girildi.

Taraftarlar tarafından Victor Osimhen'in uçağı ne zaman, saat kaçta İstanbul'a geleceği ve canlı uçak takip kodu merak ediliyor.

VİCTOR OSİMHEN UÇAĞI NE ZAMAN İSTANBUL'A GELECEK?

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Victor Osimhen'in uçağı bugün (30 Temmuz 2025 Çarşamba) İstanbul'a iniş gerçekleştirecek.

İstanbul Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nde olacak olan uçağı taraftarların karşılaşması bekleniyor. Ayrıca Galatasaray'ın Osimhen için RAMS Park'ta ilerleyen günlerde imza töreni de düzenleyeceği belirtildi.

Osimhen'in 2 Ağustos 2025 Cumartesi günü oynanacak olan Lazio karşılaşmasında taraftarın karşısına çıkacağı da iddia edildi.

VİCTOR OSİMHEN UÇAĞI SAAT KAÇTA GELECEK?

Galatasaray Futbol A.Ş. Başkanvekili Abdullah Kavukçu'nun saat 11.30'da Victor Osimhen'i almak için Almanya'ya gideceği belirtildi. Osimhen'in uçağı ise bu akşam saat 21.30'da İstanbul'a iniş gerçekleştirecek.

Nijeryalı yıldızın 31 Temmuz 2025 Perşembe günü ise sağlık kontrollerinden geçmesi bekleniyor.

VİCTOR OSİMHEN CANLI UÇAK TAKİP KODU

Victor Osimhen'in canlı uçak takip kodu henüz belli olmadı. İlerleyen saatlerde uçağın kalkışıyla birlikte canlı uçak takip kodunun da belli olması bekleniyor. Osimhen'ın canlı uçak takip kodu belli olduğunda haberimizi güncelleyeceğiz.

VİCTOR OSİMHEN UÇAĞI NASIL CANLI İZLENİR, TAKİP EDİLİR?

Victor Osimhen'in uçağı takip kodu belli olduktan sonra Flight Radar24 ve benzeri siteler aracılığıyla canlı olarak izlenebilecek. Taraftarlar uçağın anlık olarak nerede olduğunu görebilecekler.