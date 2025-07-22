Osimhen uçağı ne zaman, saat kaçta İstanbul'a gelecek? Osimhen uçak canlı takip kodu

Geçtiğimiz sezon Galatasaray'da gösterdiği performans ile lige damga vuran Victor Osimhen transferinde sona gelindi. Galatasaray, Napoli ile günler süren pazarlıkta mutlu sona ulaştı. Sarı-kırmızılılar sağlık kontrolleri ve imza için Osimhen'i İstanbul'a getirmeye hazırlanıyor. Taraftarlar tarafından Osimhen'in uçağının İstanbul'a ne zaman, saat kaçta geleceği ve uçak takip kodu merak ediliyor.

VİCTOR OSİMHEN UÇAĞI NE ZAMAN İSTANBUL'A GELECEK?

NTV'nin İtalyan basınından derlediği habere göre Victor Osimhen bugün (22 Temmuz 2025 Salı) İstanbul'a gelecek.

Galatasaray, Osimhen için Napoli'ye 40 milyon Euro peşin, 35 milyon Euro ise 1 yıl içinde ödemek şartı ile toplamda 75 milyon Euro bonservis ödeyecek. Osimhen'in sonraki satışının karından ise sarı-kırmızılılar Napoli'ye yüzde 10 pay verecek. Ayrıca iddialara göre Galatasaray, Osimhen'in attığı her gol başına prim de ödeyecek ve 2 yıl boyunca hiçbir İtalyan kulübüne satamayacak.

VİCTOR OSİMHEN'İN UÇAĞI SAAT KAÇTA GELECEK?

Victor Osimhen'in uçağının bugün saat kaçta geleceği ise henüz bilinmiyor. Nijeryalı yıldız forvetin uçağının akşam saatlerine doğru İstanbul Atatürk Havalimanı'na iniş gerçekleştirmesi bekleniyor. Ayrıca sarı-kırmızılıların, Osimhen için RAMS Park'ta imza töreni de düzenleyeceği iddia ediliyor. Konuyla ilgili resmi açıklama gelirse haberimizi güncelleyeceğiz.

VİCTOR OSİMHEN CANLI UÇAK TAKİP KODU

Victor Osimhen'in canlı uçak takip kodu henüz belli olmadı. Uçağın kalkış gerçekleştirmesinin ardından canlı takip kodunun belli olması bekleniyor. Osimhen'in uçağının canlı takip kodu belli olduğunda haberimizi güncelleyeceğiz.

VİCTOR OSİMHEN UÇAĞI NASIL TAKİP EDİLİR?

Victor Osimhen'in uçağının rotası canlı takip kodunun belli olmasının ardından, Flight Radar 24 ve benzeri siteler aracılığıyla izlenebilecek.