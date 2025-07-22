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 | Hüseyin Bahcivan

Osimhen uçağı ne zaman, saat kaçta İstanbul'a gelecek? Osimhen uçak canlı takip kodu

Galatasaray, Victor Osimhen transferini noktalamaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılılar, Napoli ile günlerdir süren pazarlıkta mutlu sona ulaştı ve Osimhen İstanbul'a geliyor. Taraftarlar tarafından Osimhen'in uçağının İstanbul'a ne zaman, saat kaçta geleceği merak ediliyor. Ayrıca Osimhen'in canlı uçak takip kodu da gündem oldu.

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Osimhen uçağı ne zaman, saat kaçta İstanbul'a gelecek? Osimhen uçak canlı takip kodu
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
22.07.2025
saat ikonu 10:25
|
GÜNCELLEME:
22.07.2025
saat ikonu 10:25

Geçtiğimiz sezon 'da gösterdiği performans ile lige damga vuran transferinde sona gelindi. Galatasaray, ile günler süren pazarlıkta mutlu sona ulaştı. Sarı-kırmızılılar sağlık kontrolleri ve imza için Osimhen'i 'a getirmeye hazırlanıyor. Taraftarlar tarafından Osimhen'in uçağının İstanbul'a ne zaman, saat kaçta geleceği ve uçak takip kodu merak ediliyor.

Osimhen uçağı ne zaman, saat kaçta İstanbul'a gelecek? Osimhen uçak canlı takip kodu

VİCTOR OSİMHEN UÇAĞI NE ZAMAN İSTANBUL'A GELECEK?

NTV'nin İtalyan basınından derlediği habere göre Victor Osimhen bugün (22 Temmuz 2025 Salı) İstanbul'a gelecek.

Galatasaray, Osimhen için Napoli'ye 40 milyon Euro peşin, 35 milyon Euro ise 1 yıl içinde ödemek şartı ile toplamda 75 milyon Euro bonservis ödeyecek. Osimhen'in sonraki satışının karından ise sarı-kırmızılılar Napoli'ye yüzde 10 pay verecek. Ayrıca iddialara göre Galatasaray, Osimhen'in attığı her gol başına prim de ödeyecek ve 2 yıl boyunca hiçbir İtalyan kulübüne satamayacak.

Osimhen uçağı ne zaman, saat kaçta İstanbul'a gelecek? Osimhen uçak canlı takip kodu

VİCTOR OSİMHEN'İN UÇAĞI SAAT KAÇTA GELECEK?

Victor Osimhen'in uçağının bugün saat kaçta geleceği ise henüz bilinmiyor. Nijeryalı yıldız forvetin uçağının akşam saatlerine doğru İstanbul Atatürk Havalimanı'na iniş gerçekleştirmesi bekleniyor. Ayrıca sarı-kırmızılıların, Osimhen için RAMS Park'ta imza töreni de düzenleyeceği iddia ediliyor. Konuyla ilgili resmi açıklama gelirse haberimizi güncelleyeceğiz.

Osimhen uçağı ne zaman, saat kaçta İstanbul'a gelecek? Osimhen uçak canlı takip kodu

VİCTOR OSİMHEN CANLI UÇAK TAKİP KODU

Victor Osimhen'in canlı uçak takip kodu henüz belli olmadı. Uçağın kalkış gerçekleştirmesinin ardından canlı takip kodunun belli olması bekleniyor. Osimhen'in uçağının canlı takip kodu belli olduğunda haberimizi güncelleyeceğiz.

Osimhen uçağı ne zaman, saat kaçta İstanbul'a gelecek? Osimhen uçak canlı takip kodu

VİCTOR OSİMHEN UÇAĞI NASIL TAKİP EDİLİR?

Victor Osimhen'in uçağının rotası canlı takip kodunun belli olmasının ardından, Flight Radar 24 ve benzeri siteler aracılığıyla izlenebilecek.

ETİKETLER
#galatasaray
#transfer
#Napoli
#victor osimhen
#İstanbul
#Aktüel
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