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Osimhen'in imza töreni ne zaman? Maçtan önce imza atacak

Osimhen imza töreninin ne zaman yapılacağı belli oldu. Galatasaray, Napoli ile haftalardır süren görüşmelerin ardından Victor Osimhen’in transferini 40 milyon euro peşin ve 35 milyon euro taksit karşılığında tamamladı. Sarı-kırmızılılar, Türk futbol tarihinin en pahalı transferini taraftarlarına görkemli bir şekilde sunmayı planlıyor.

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Osimhen'in imza töreni ne zaman? Maçtan önce imza atacak
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
28.07.2025
saat ikonu 22:06
|
GÜNCELLEME:
28.07.2025
saat ikonu 22:06

, transferini resmi olarak tamamlarken, yıldız oyuncunun İstanbul’a gelişi için geri sayım başladı. Sarı-kırmızılılar, oyuncuyu taraftarlarına tanıtmak için büyük bir organizasyon hazırlıyor.

OSİMHEN İMZA TÖRENİ NE ZAMAN?

Galatasaray, Victor Osimhen için imza törenini Lazio ile oynanacak hazırlık maçı öncesinde düzenlemeyi planlıyor. Sarı-kırmızılıların, Türk futbol tarihinin en pahalı transferini taraftarlarına görkemli bir şekilde tanıtmak için ’ta bir gövde gösterisi yapmayı hedeflediği belirtiliyor.

Osimhen’in imza töreni için biletler, 29 Temmuz Salı günü satışa sunulacak ve en ucuz bilet 1.300 liradan alıcı bulacak.

Osimhen'in imza töreni ne zaman? Maçtan önce imza atacak

OSİMHEN NE ZAMAN İSTANBUL'A GELECEK?

Galatasaray, Victor Osimhen’i çarşamba gününe kadar İstanbul’a getirmeyi hedefliyor. Haftalardır süren görüşmelerinin tamamlanmasının ardından, yıldız oyuncunun şehre gelişi için hazırlıklar hız kazandı. Osimhen’in İstanbul’a varışıyla birlikte, taraftarların havaalanında büyük bir karşılama organize etmesi bekleniyor.

Osimhen'in imza töreni ne zaman? Maçtan önce imza atacak

OSİMHEN İMZAYI NE ZAMAN ATACAK, TAKIMA NE ZAMAN KATILACAK?

Victor Osimhen, Napoli ile Galatasaray arasındaki anlaşmanın resmi prosedürlerinin tamamlanmasını bekliyor. Transfer, 40 milyon euro peşin ve 35 milyon euro taksit ödemesiyle tamamlanırken, sonraki satıştan kar paylaşımı da anlaşmaya dahil edildi. Yıldız golcünün, Lazio maçı öncesinde takımla birlikte hazırlıklara başlaması planlanıyor.

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