Osimhen'in imza töreni ne zaman, saat kaçta, nerede? Leroy Sane'de yer alacak

Galatasaray, Türk futbol tarihinin en büyük transfer operasyonuna nokta koymak üzere. Sarı-kırmızılılar geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giyen Nijeryalı golcü Victor Osimhen'i 75 milyon Euro bonservis bedeli ile transfer etmeye hazırlanıyor.

Napoli ile bütün konularda anlaşan Galatasaray bugün (30 Temmuz 2025 Çarşamba) Victor Osimhen'i özel bir uçakla İstanbul'a getirecek.

Osimhen yarın (31 Temmuz 2025 Perşembe) sağlık kontrolerinden geçerek sarı-kırmızılılara imza atacak.

Galatasaray'ın Osimhen için imza töreni de düzenleyeceği ortaya çıktı. Taraftarlar tarafından Osimhen imza töreni ne zaman, saat kaçta ve nerede yapılacağı araştırılmaya başlandı.

OSİMHEN İMZA TÖRENİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Osimhen'in imza töreni beIN Sports'un haberine göre 2 Ağustos Cumartesi günü düzenlenecek.

Sarı-kırmızılıların son hazırlık maçı olan Lazio karşılaşması öncesinde, Osimhen için imza töreni gerçekleştirilecek.

Osimhen'in yanı sıra imza töreninde Galatasaray'ın yeni transferi Leroy Sane'de yer alacak. Dünyaca ünlü iki yıldız taraftarı beraber selamlayacak.

OSİMHEN İMZA TÖRENİ NEREDE?

Osimhen'in imza töreni RAMS Park'ta gerçekleştirilecek. Galatasaray imza töreninden büyük bir gelir elde etmeyi planlıyor. Sarı-kırmızılılar 2025-2026 sezonu kombineleri ve vip kombinelerinin bu maç için geçerli olmadığını açıkladı. İmza törenini ve maçı izlemek için taraftarların bilet alması gerekecek.