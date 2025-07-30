Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
26°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

Osimhen'in imza töreni ne zaman, saat kaçta, nerede? Leroy Sane'de yer alacak

Galatasaray bugün Victor Osimhen'i imza için İstanbul'a getirmeye hazırlanıyor. Sarı-kırmızılıların Nijeryalı golcü için imza töreni de düzenleyeceği ortaya çıktı. Victor Osimhen'in imza töreni ne zaman, saat kaçta ve nerede yapılacağı gündem oldu. Törene Galatasaray'ın yeni transferi Leroy Sane'de katılacak.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Osimhen'in imza töreni ne zaman, saat kaçta, nerede? Leroy Sane'de yer alacak
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
30.07.2025
saat ikonu 15:03
|
GÜNCELLEME:
30.07.2025
saat ikonu 15:06

, Türk futbol tarihinin en büyük operasyonuna nokta koymak üzere. Sarı-kırmızılılar geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giyen Nijeryalı golcü 'i 75 milyon Euro bonservis bedeli ile transfer etmeye hazırlanıyor.

Napoli ile bütün konularda anlaşan Galatasaray bugün (30 Temmuz 2025 Çarşamba) Victor Osimhen'i özel bir uçakla İstanbul'a getirecek.

Osimhen'in imza töreni ne zaman, saat kaçta, nerede? Leroy Sane'de yer alacak

Osimhen yarın (31 Temmuz 2025 Perşembe) sağlık kontrolerinden geçerek sarı-kırmızılılara imza atacak.

Galatasaray'ın Osimhen için imza töreni de düzenleyeceği ortaya çıktı. Taraftarlar tarafından Osimhen imza töreni ne zaman, saat kaçta ve nerede yapılacağı araştırılmaya başlandı.

Osimhen'in imza töreni ne zaman, saat kaçta, nerede? Leroy Sane'de yer alacak

OSİMHEN İMZA TÖRENİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Osimhen'in imza töreni beIN Sports'un haberine göre 2 Ağustos Cumartesi günü düzenlenecek.

Sarı-kırmızılıların son hazırlık maçı olan karşılaşması öncesinde, Osimhen için imza töreni gerçekleştirilecek.

Osimhen'in yanı sıra imza töreninde Galatasaray'ın yeni transferi 'de yer alacak. Dünyaca ünlü iki yıldız taraftarı beraber selamlayacak.

Osimhen'in imza töreni ne zaman, saat kaçta, nerede? Leroy Sane'de yer alacak

OSİMHEN İMZA TÖRENİ NEREDE?

Osimhen'in imza töreni RAMS Park'ta gerçekleştirilecek. Galatasaray imza töreninden büyük bir gelir elde etmeyi planlıyor. Sarı-kırmızılılar 2025-2026 sezonu kombineleri ve vip kombinelerinin bu maç için geçerli olmadığını açıkladı. İmza törenini ve maçı izlemek için taraftarların bilet alması gerekecek.

ETİKETLER
#galatasaray
#transfer
#lazio
#victor osimhen
#Leroy Sane
#İmza Töreni
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.