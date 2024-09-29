Osimhen'in Kasımpaşa maçında yaşadığı sakatlığın ciddi olmadığı açıklandı

29 Eylül 2024 13:47 - Güncelleme : 29 Eylül 2024 13:56

28 Eylül Cumartesi günü oynanan Galatasaray-Kasımpaşa maçında Victor Osimhen sahadan sakatlanarak erken çıkmak zorunda kalmıştı. Karşılaşmanın ardından Victor Osimhen sakatlandı mı, durumu nasıl soruları gündeme geldi.

Sarı-kırmızılıların transfer sezonunda beklenmedik bir şekilde transfer ettiği dünyanın en değerli santraforları arasında yer alan Victor Osimhen​, Süper Lig​'in yedinci haftası kapsamında oynanan Kasımpaşa​ maçında geçirdiği sakatlığın ardından oyundan çıktı.

Yıldız futbolcunun oyundan çıkmasının ardından taraftarlar durumunu merak etmeye başladı.

VİCTOR OSİMHEN SAKATLANDI MI?

Galatasaray-Kasımpaşa maçının ilk yarısının bitimine kısa bir süre kala Victor Osimhen savunma arkasına koşu yaparken sakatlık​ yaşadı.

Kulübeden değişiklik isteyen yıldız futbolcu karşılaşmanın ikinci yarısını görmeden oyundan ayrıldı.

OSHİMDEN SAKATLIK DURUMU

Karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada Osimhen sakatlığının ciddi olmadığını sadece ağrı hissettiği için oyundan çıkmak istediğini belirtti.

Kulüp tarafından ise Osimhen'in sakatlığıyla ilgili bir açıklama yapılmadı.

Osimhen'in ise konuyla ilgili yaptığı açıklamanın tamamı ise şöyle:

"Sakatlığım ciddi değil. Rahatsızlık hissettim ve Okan Buruk'a söyledim. O Yüzden oyundan çıktım."