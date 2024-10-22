Osimhen'in rövaşatası kaç metre? Ronaldo'nun rekoruna çok yakın

22 Ekim 2024 16:37 - Güncelleme : 22 Ekim 2024 17:08

Trendyol Süper Lig'de 9. haftada oynanan GS - Antalyaspor maçı 3-0'lık sarı kırmızılı ekibin galibiyeti ile sonuçlandı. Osimhen'in rekora yaklaştığı röveşata golü ile halen konuşuluyor. Osimhen röveşata golündeki yüksekliği ile futbol camiasında konuşulmaya devam ediyor.

Kerem Aktürkoğlu'ndan Osimhen yorumu: Biz de şaşırdık! Galatasaray - Beşiktaş derbisi için de konuştu

Kerem Aktürkoğlu'ndan Osimhen yorumu: Biz de şaşırdık! Galatasaray - Beşiktaş derbisi için de konuştu

Süper Lig​'de oynanan Antalyaspor​ - Galatasaray​ karşılaşmasında Osimhen​'in golü büyük ses getirmişti. Yüksek röveşata golü ile adından söz ettiren Osimhen'in vuruş yüksekliğinin kaç olduğu da gündeme geldi.

Ronaldo'nun 2.38'lik rekoru bulunuyor.

OSİMHEN RÖVAŞTA KAÇ METRE?

Trendyol Süper Lig'de 9. hafta oynanan Galatasaray - Antalyaspor karşılaşmasında röveşata golü ile akıllara kazınan Osimhen vurus esnasında 2.32 metre yüksekliğe çıktı. Ronaldo'nun en yüksek vuruşu ise 2.38'lik rekor olmuştu.

Galatasaray, Antalyaspor'u 3-0'lık skorla mağlup ederken Osimhen'in golü de oldukça konuşuldu.

Enfes golü ile dikkat çeken Osimhen, maç sonrasında şu açıklamalarda bulundu:

Bence gol​ mükemmeldi. Takımı tebrik ediyorum. Hocamızın da doğum gününü kutluyorum ve bu galibiyeti ona armağan ediyorum. Bu galibiyet için mutluyum.

İlk yarı o kadar iyi değildik ama Mauro'nun attığı gollerle öne geçtik. 4 günlük tatil vardı ve iyi dinlendik. Birinci golümün iptal edilmesi normaldi ama ikinci golümün iptal edilmesi normal olamazdı. Golüm Puskas Ödülü'ne aday olabilir, çok klas bir goldü. Neden olmasın?"

GALATASARAY - ANTALYASPOR MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Ligde 9. haftada oynanan GS - Antalyaspor karşılaşması 3-0'lık skorla Galatasaray galibiyeti ile sonuçlandı.

Osimhen'in 2.32 metre yükseklikten attığı röveşata golü, 2017-2018 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Real Madrid'in Juventus'u 3-0'lık skorla yendiği maçta Ronaldo'nun 2.38 metrelik röveşata golü ile beraber tarihte 2.30 barajını geçen 2. gol olarak geçiyor.