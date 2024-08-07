Bursa Osmangazi ve Mudanya'da yarın 8 saatlik su kesintisi yaşanacak

07 Ağustos 2024 16:40 - Güncelleme : 07 Ağustos 2024 16:41

Yarın Bursa'nın iki ilçesinde yapılacak olan arıza çalışması sebebiyle su kesintisi yaşanacağı belirtilerken saatleri de paylaşıldı.

BUSKİ Genel Müdürlüğü kesinti hakkında detaylı bilgiyi duyurdu.

BURSA OSMANGAZİ VE MUDANYA SU KESİNTİSİ NE ZAMAN BİTECEK 8 AĞUSTOS?

Yarın Osmangazi'nin Demirtaş Sakarya Mahallesi çevresinde oluşacak olan kesinti 09.00 ile 18.00 aralığında sona ererken, Mudanya'nın Çayönü Mahallesi civarında da aynı saatlerde kesinti yaşanacak.

Kesintilerin nedeni içme suyu çalışmaları olarak belirtilirken BUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklama şöyle oldu:

"İçme suyu Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar çerçevesinde Osmangazi İlçesi Demirtaş Sakarya Mahallesi ve civarında 08 Ağustos 2024 tarihinde 09.00-18.00 saatleri arasında su kesintisi yapılacak. Ayrıca, Mudanya İlçesi Çayönü Mahallesi ve civarında 08 Ağustos 2024 tarihinde 09:00-18:00 saatleri arasında su kesintisi yapılacak. Vatandaşların tedbirli olması rica olunur."