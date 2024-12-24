ÖSYM 18 sözleşmeli personel alımı başvuru şartları ve tarihi belli oldu

24 Aralık 2024 10:57 - Güncelleme : 24 Aralık 2024 11:07

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi, 18 sözleşmeli personel alımı yapacak. 16 sınav hizmetleri uzmanı, 2 destek personeli alınırken başvuru yapacak olanlar başvuru şartlarını ve tarihini araştırmaya başladı.

ÖSYM tarafından sözleşmeli 18 personel alımı gerçekleşecek. Başvuru​ yapmak isteyenler için özel şartlar da duyuruldu.

Binlerce kişiyi sevindiren ilan Resmi Gazete'de yayımlandı. Başvurular 24 Aralık'ta başlayacak ve 7 Ocak tarihinde sona erecek.

ÖSYM 18 PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NASIL, NEREDEN YAPILACAK?

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre 18 sözleşmeli personel alınacak. Başvurular e-Devlet üzerinde Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr aracılığıyla 24 Aralık ve 7 Ocak aralığında alınacak.

Özel şartlar alanında istenilen belgelerin sisteme yüklenmesi zorunlu olurken yüklenmemesi halinde geçersiz sayılacak.

ÖSYM SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

Yayımlanan ilana göre şartlar da belli oldu. Sınav hizmetleri uzmanı pozisyonu için KPSS​ lisans KPSSP3 (B) grubu puanı esas alınarak sıralama yapılacak ve 60 puan alınmış olması gerekecek.

Destek personeli için ise KPSS P94 puan türünden asgari 50 ve üzeri puan alma şartı yer alıyor.

Özel şartlar ise yayımlanan kılavuzla beraber belli oldu. Sözleşmeli personel alımı özel şartlar için BURAYA tıklayınız. Genel şartlardan bazıları ise

1. Türk vatandaşı olmak,

2. Son başvuru tarihi itibarıyla 18 (on sekiz) yaşını tamamlamış olmak,

3. Kamu haklarından mahrum bulunmamak oldu. Diğer şartlar için kılavuzu kontrol edebilirsiniz.

ÖSYM SÖZLEŞMELİ 18 PERSONEL KPSS ŞARTI VAR MI, HANGİ PUAN TÜRÜ?

Sınav Hizmetleri Uzmanı için KPSS lisans sınavından KPSSP3 (B) grubu puanı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en az 60 puan alınması gerekiyor.

Destek Personeli için ise KPSSP94 puan türünden en az 50 ve daha yukarı puan almak gerekiyor.