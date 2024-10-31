ÖSYM 2025 sınav takvimi merakla bekleniyor: 2025 YKS, KPSS, ALES, DGS ve MSÜ sınavları ne zaman?

31 Ekim 2024 09:46 - Güncelleme : 31 Ekim 2024 09:48

ÖSYM 2025 sınav takvimi milyonlarca öğrencinin gündeminde yer alıyor. ÖSYM tarafından yayımlanması beklenen sınav takvimi ile birlikte YKS, KPSS, ALES, DGS ve MSÜ gibi sınavların tarihleri netlik kazanacak.

2025 ÖSYM sınav takviminin açıklanacağı tarihe dair araştırmalar hız kazandı. YKS, KPSS, ALES, DGS ve MSÜ sınavlarına girecek olan yüz binlerce öğrenci ÖSYM takvimini araştırmaya başladı.

ÖSYM 2025 SINAV TAKVİMİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından belirlenen 2025 sınav takvimi henüz belli olmadı. Ancak geçtiğimiz yıl ÖSYM 2024 Yılı Sınav Takvimi 6 Kasım 2023 günü ilan edilmişti.

Buna göre; ÖSYM 2025 sınav takviminin bu yıl da kasım ayında açıklanması bekleniyor.

2025 YKS, KPSS, MSÜ, ALES SINAVLARI NE ZAMAN?

2025 yılında düzenlenecek olan YKS, KPSS, MSÜ, ALES ve DGS gibi sınavların tarihleri, ÖSYM’nin sınav takvimini açıklamasının ardından netlik kazanacak.