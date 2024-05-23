ÖSYM sınav başvurunuz bulunmamaktır ifadesi YKS'ye giremeyeceğiniz anlamına geliyor

23 May 2024 17:34 - Güncelleme : 23 May 2024 17:36

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından bugün Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) giriş belgeleri açıklandı.

8-9 Haziran 2024 tarihleri arasında düzenlenecek olan sınav için giriş belgelerini almak isteyen adaylar "Sınav başvurunuz bulunmamaktadır" ifadesi ile karşılaştı.

Birçok aday bu mesajın ne anlama geldiğini ve normalde hangi ekranın çıkması gerektiğini araştırıyor.

ÖSYM'nin YKS giriş belgesi sorgulama bölümünde "Sınav başvurunuz bulunmamaktadır" mesajı yazıyor ise başvuru yapmadığınız anlamına geliyor.

Bu yazı ile karşılaşmanızın başlıca nedenlerinin arasında başvuru sırasında yaptığınız bir hata veya sınav ücretini 28 Mart 2024 tarihine kadar yatırmamanız yatıyor olabilir.

Başvuru aşamasında herhangi bir yanlışlık yaptığınız düşünmüyor ve hata olduğunu düşünüyorsanız ÖSYM'ye durumu bildirmelisiniz.

Eğer başvuru döneminde bir sorun yaşamasaydınız açılan ekranda sınava gireceğiniz okul, sınıf ve sıra no bilgileri yer alacaktı.