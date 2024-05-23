ÖSYM tarafından 2024 YKS sınav yerleri açıklandı

23 May 2024 15:02 - Güncelleme : 23 May 2024 15:03

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 8-9 Haziran 2024 tarihinde uygulanacak olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) giriş belgelerinin ne zaman açıklanacağı merak ediliyor.

ÖSYM tarafından bugün yapılan açıklamaya göre YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT), 2. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) adaylarının sınava giriş belgeleri açıklandı.

Öğrenciler sınava girecekleri okulları ve sıralarını ÖSYM'nin resmi internet sitesi aracılığı ile öğrenebilecek.

Sınav giriş belgesini almak isteyen öğrencilerin T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile sisteme giriş yaparak "Aday İşlemleri" bölümünden alması gerekiyor.

YKS sınavında öğrencilerin sınava giriş belgesi ve nüfus cüzdanı veya süresi geçerli bir pasaportunun yanında bulunması gerekiyor.