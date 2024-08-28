ÖSYM tarafından açıklanan YÖKDİL sonuçları 5 yıl geçerli

28 Ağustos 2024 14:57 - Güncelleme : 28 Ağustos 2024 15:00

Milyonlarca öğrencinin katıldığı YÖKDİL sınavının sonuçları merakla beklenirken ÖSYM sonuç ekranı girişi aracılığıyla adaylar puanlarına erişti.

ÖSYM YÖKDİL SONUÇLARI AÇIKLANDI MI 2024?

11 Ağustos 2024 uygulanan sınava milyonlarca kişi katılırken Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı'nın sonuçları bugün açıklandı. ÖSYM tarafından yapılan açıklama ise şöyle oldu:

"2024-YÖKDİL/2: Sınav Sonuçları Açıklandı

11 Ağustos 2024 tarihinde uygulanan 2024 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı’nın (2024-YÖKDİL/2) değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınav sonuçlarına 28 Ağustos 2024 tarihinde saat 14.00’ten itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecektir.

Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI"

YÖKDİL SINAV SONUÇLARI NEREDEN, NASIL BAKILIR?

Bugün erişime açılan sonuçların ardından öğrenciler ÖSYM sonuç sitesinden T.C kimlik numaraları ve şifreleri ile ulaşabiliyor.