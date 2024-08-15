ÖSYM tarafından ALES sınav sonuçları açıklandı

15 Ağustos 2024 15:02 - Güncelleme : 15 Ağustos 2024 15:08

ÖSYM tarafından ALES sınavının ikinci oturumunun başvuruları 3-12 Haziran tarihinde tamamlandı.

On binlerce adayın başvurduğu ALES/2 sınavı 28 Temmuz tarihinde ise düzenlendi.

Sınavın ardından adaylar ALES/2 sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak etmeye başladı.

ALES/2 SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

ÖSYM'nin X (eski adıyla Twitter) hesabından yaptığı açıklamaya göre ALES/2 sınavının sonuçları bugün (15 Ağustos 2024) tarihinde açıklandı.

Adaylar ÖSYM'nin resmi internet sitesinde T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile giriş yaparak sonuçlarını öğrenebilecekler.

ÖSYM tarafından yapılan açıklamanın tamamı ise şöyle:

"28 Temmuz 2024 tarihinde uygulanan 2024 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın (2024-ALES/2) değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınav sonuçlarına 15 Ağustos 2024 tarihinde saat 14.30'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecektir."