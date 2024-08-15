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ÖSYM tarafından ALES sınav sonuçları açıklandı

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT HABER
15 Ağustos 2024 15:02 - Güncelleme : 15 Ağustos 2024 15:08
ÖSYM tarafından ALES sınav sonuçları açıklandı

28 Temmuz tarihinde ÖSYM tarafından uygulanan ALES/2 sınavının sonuçlarının ne zaman açıklanacağı adaylar tarafından merak ediliyor. ÖSYM tarafından sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı duyuruldu.

ÖSYM tarafından ALES sınavının ikinci oturumunun başvuruları 3-12 Haziran tarihinde tamamlandı.

On binlerce adayın başvurduğu ALES/2 sınavı 28 Temmuz tarihinde ise düzenlendi.

Sınavın ardından adaylar ALES/2 sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak etmeye başladı.

ÖSYM tarafından ALES sınav sonuçları açıklandı - 1. Resim

ALES/2 SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

ÖSYM'nin X (eski adıyla Twitter) hesabından yaptığı açıklamaya göre ALES/2 sınavının sonuçları bugün (15 Ağustos 2024) tarihinde açıklandı.

Adaylar ÖSYM'nin resmi internet sitesinde T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile giriş yaparak sonuçlarını öğrenebilecekler.

ÖSYM tarafından yapılan açıklamanın tamamı ise şöyle:

"28 Temmuz 2024 tarihinde uygulanan 2024 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın (2024-ALES/2) değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınav sonuçlarına 15 Ağustos 2024 tarihinde saat 14.30'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecektir."

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Kaynak: TGRT HABER
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