ÖSYM tarafından e-YDS 2024/9 İngilizce giriş belgeleri açıklandı

04 Temmuz 2024 14:28 - Güncelleme : 04 Temmuz 2024 14:53

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından düzenlenen Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS) her ay farklı dillerde düzenleniyor.

Sadece İstanbul, Ankara ve İzmir'de bulunan elektronik sınav merkezlerinde gerçekleştirilen e-YDS'nin İngilizce sınavının giriş belgelerinin ne zaman açıklanacağı adaylar tarafından merak ediliyordu.

E-YDS 2024 İNGİLİZCE SINAVI GİRİŞ BELGELERİ AÇIKLANDI MI?

ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre 6 Temmuz 2024 tarihinde yapılacak olan e-YDS'nin giriş belgeleri yayınlandı.

Belgelere adaylar T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle ÖSYM'nin resmi internet sitesinden ulaşabiliyor.

Belgede yer alan bina/salonlarda adaylar sınava girecekler.

ÖSYM tarafından yapılan açıklamanın tamamı ise şöyle:

"6 Temmuz 2024 tarihinde uygulanacak olan Elektronik Yabancı Dil Sınavı'na (e-YDS 2024/9 İngilizce) başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi'ni 4 Temmuz 2024 tarihinde ÖSYM'nin adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle edinebilecektir."