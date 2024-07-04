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ÖSYM tarafından e-YDS 2024/9 İngilizce giriş belgeleri açıklandı

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT HABER
04 Temmuz 2024 14:28 - Güncelleme : 04 Temmuz 2024 14:53
ÖSYM tarafından e-YDS 2024/9 İngilizce giriş belgeleri açıklandı

ÖSYM tarafından e-YDS 2024/9 İngilizce sınavına katılacak adayların bina ve salonlara atama işlemlerinin tamamlandığı açıklandı. Adayların e-YDS giriş belgelerinin erişime açıldığı belirtildi.

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından düzenlenen Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS) her ay farklı dillerde düzenleniyor.

Sadece İstanbul, Ankara ve İzmir'de bulunan elektronik sınav merkezlerinde gerçekleştirilen e-YDS'nin İngilizce sınavının giriş belgelerinin ne zaman açıklanacağı adaylar tarafından merak ediliyordu.

ÖSYM tarafından e-YDS 2024/9 İngilizce giriş belgeleri açıklandı - 1. Resim

E-YDS 2024 İNGİLİZCE SINAVI GİRİŞ BELGELERİ AÇIKLANDI MI?

ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre 6 Temmuz 2024 tarihinde yapılacak olan e-YDS'nin giriş belgeleri yayınlandı.

Belgelere adaylar T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle ÖSYM'nin resmi internet sitesinden ulaşabiliyor.

Belgede yer alan bina/salonlarda adaylar sınava girecekler.

ÖSYM tarafından e-YDS 2024/9 İngilizce giriş belgeleri açıklandı - 2. Resim

ÖSYM tarafından yapılan açıklamanın tamamı ise şöyle:

"6 Temmuz 2024 tarihinde uygulanacak olan Elektronik Yabancı Dil Sınavı'na (e-YDS 2024/9 İngilizce) başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi'ni 4 Temmuz 2024 tarihinde ÖSYM'nin adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle edinebilecektir."

Kaynak: TGRT HABER
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