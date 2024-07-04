ÖSYM tarafından e-YDS 2024/9 İngilizce giriş belgeleri açıklandı
ÖSYM tarafından e-YDS 2024/9 İngilizce sınavına katılacak adayların bina ve salonlara atama işlemlerinin tamamlandığı açıklandı. Adayların e-YDS giriş belgelerinin erişime açıldığı belirtildi.
Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından düzenlenen Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS) her ay farklı dillerde düzenleniyor.
Sadece İstanbul, Ankara ve İzmir'de bulunan elektronik sınav merkezlerinde gerçekleştirilen e-YDS'nin İngilizce sınavının giriş belgelerinin ne zaman açıklanacağı adaylar tarafından merak ediliyordu.
E-YDS 2024 İNGİLİZCE SINAVI GİRİŞ BELGELERİ AÇIKLANDI MI?
ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre 6 Temmuz 2024 tarihinde yapılacak olan e-YDS'nin giriş belgeleri yayınlandı.
Belgelere adaylar T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle ÖSYM'nin resmi internet sitesinden ulaşabiliyor.
Belgede yer alan bina/salonlarda adaylar sınava girecekler.
ÖSYM tarafından yapılan açıklamanın tamamı ise şöyle:
"6 Temmuz 2024 tarihinde uygulanacak olan Elektronik Yabancı Dil Sınavı'na (e-YDS 2024/9 İngilizce) başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi'ni 4 Temmuz 2024 tarihinde ÖSYM'nin adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle edinebilecektir."