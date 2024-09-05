ÖSYM YKS ek tercihleri yarın 14.30 itibarıyla başlıyor

05 Eylül 2024 16:23 - Güncelleme : 05 Eylül 2024 16:26

Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonrası üniversiteye yerleşen adayların yanında yerleşemeyenler de oldu. Gözler YKS ek tercih dönemine çevrilmişti. ÖSYM tarafından gelen açıklama ile ek tercihlerin ne zaman başlayacağı ve biteceği de netleşti.

8-9 Haziran'da uygulanan sınav sonrasında öğrenciler tercih işlemlerini tamamlamıştı. Yerleşemeyen adaylar ise ek tercih ile yeniden sürece başlayacak.

ÖSYM'nin bugün yaptığı duyuru ile ek tercih tarihi de belli oldu.

YKS EK TERCİH NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Yerleşemeyen adaylar 6-11 Eylül aralığında tercih yapabilecek. 11 Eylül 23.59'a kadar sürecek olan işlemlerin ardından ücretler 12 Eylül 23.59'a kadar yatırılabilecek.

Ücreti yatırmayanların başvuruları ise geçersiz olacak.

YKS EK TERCİH ÜCRETİ NE KADAR, KAÇ TL 2024?

Bu yıl ek tercih yapacak olan öğrenciler 80,00 TL ücret ödemesi yapacak.

YKS EK TERCİH NEREDEN, NASIL YAPILIR?

Bugün ÖSYM tarafından yapılan açıklamada yer alan ifadeler şöyle oldu:

"Adaylar, 2024-YKS Ek Yerleştirme için tercihlerini, 6-11 Eylül 2024 tarihleri arasında T.C. kimlik numarası ve şifresiyle ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan bireysel olarak kendileri yapacaktır. Tercih işlemleri, 6 Eylül 2024 tarihinde saat 14.30'da başlayacak, 11 Eylül 2024 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir."

Buna göre adaylar internet sitesinden veya mobil uygulama üzerinden işlemlerini yapabilecek.