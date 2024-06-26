Otomobiller için 7 Temmuz'da uygulanmaya başlayacak Genel Güvenlik Yönetmeliği 31 Ağustos'a ertelendi

26 Haziran 2024 01:09 - Güncelleme : 26 Haziran 2024 01:12

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, otomotiv sektöründe uygulanacak Genel Güvenlik Yönetmeliği'nin yürürlük tarihini 7 Temmuz 2024’ten 31 Ağustos 2024’e erteledi.

Resmi Gazete’de yayımlanan bu kararla, sektördeki firmalar ve tüketiciler için önemli bir geçiş süreci sağlanmış oldu.

KARAR NEDEN ERTELENDİ?

Kararın ertelenmesinin temel nedeni, stokta bulunan ve önümüzdeki iki ay içinde ithal edilecek araçların mevcut yönetmelik kapsamında satışının devam edebilmesi için ek süre tanımak.

Bu sayede, otomotiv firmaları yeni yönetmeliğe uyum sağlama sürecinde zorluk yaşamayacak.

Tüketiciler de mevcut araçlara erişimini sürdürebilecek.

YENİ YÖNETMELİK NEYİ AMAÇLIYOR?

Genel Güvenlik Yönetmeliği, otomobillerde güvenlik standartlarını artırmayı amaçlıyor.

Yönetmelik, araç güvenliği ve kullanıcı korumasını iyileştirmeye yönelik bir dizi yeni düzenlemeyi içeriyor.

Erteleme kararı, bu yeni düzenlemelerin sektörde sorunsuz bir şekilde uygulanabilmesi için gerekli uyum sürecini desteklemeyi hedefliyor.