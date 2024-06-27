Otomobillere uygulanan 6 ay ve 6 bin kilometre kuralı bir kez daha uzatıldı, 1 Ocak 2025'e kadar geçerliliğini sürdürecek

27 Haziran 2024 19:05 - Güncelleme : 27 Haziran 2024 19:20

Otomotiv ticaretinde önemli bir düzenleme olan 6 ay ve 6 bin kilometre kuralı, tekrar uzatıldı.

Ticaret Bakanlığı, düzenlemenin ikinci el araç piyasasında disiplin sağlamak amacıyla süresinin uzatıldığını açıkladı.

6 AY 6 BİN KM DÜZENLEMESİ NEDEN UZATILDI?

Bakanlık, ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yetki belgesi olanlar ve bir takvim yılı içinde üç ve üzerinde ikinci el araç satışı yapanların bu düzenlemeye aykırı satışlarını engellemeye devam edecek.

Bu, araçların belirli bir süre ve kilometre geçmeden satışını kısıtlayarak piyasada istikrar sağlanmasını hedefliyor.

6 AY 6 BİN KM DÜZENLEMESİ NE KADAR UZATILDI?

Otomotiv ticaretinde önemli bir düzenleme olan 6 ay ve 6 bin kilometre kuralı, 1 Ocak 2025 tarihine kadar uzatıldı.

Bakanlık, 27 Haziran itibariyle bu kurala aykırı hareket eden yetkili bayiler ve oto galerilere yaklaşık 52 milyon TL, ilan kısıtlamasına uymayanlara ise yaklaşık 90 milyon TL idari para cezası uygulandığını duyurdu.

Cezalar, düzenlemenin ciddiyetini vurguluyor ve uyum sağlamayanların yaptırımlarla karşılaşacağını gösteriyor.