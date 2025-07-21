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 | TGRT Haber

ÖTV düzenlemesi sonrası araç fiyatları! 5 araçta ÖTV oranı yüzde 50 oldu

ÖTV düzenlemesi sonrası araç güncellenecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kabul edilen Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) düzenlemesi, özellikle pick-up araçlarda ciddi vergi artışları öngörüyor. Pick-up modellerinde ÖTV oranı yüzde 4’ten yüzde 50’ye yükselirken, diğer binek araçlarda oranlar yüzde 80 ile yüzde 220 arasında değişecek. İşte ÖTV zammı sonrası araç fiyatları…

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ÖTV düzenlemesi sonrası araç fiyatları! 5 araçta ÖTV oranı yüzde 50 oldu
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
21.07.2025
saat ikonu 21:39
|
GÜNCELLEME:
21.07.2025
saat ikonu 21:41

Meclis’te kabul edilen () düzenlemesi, otomotiv sektöründe önemli değişiklikler getiriyor. Özellikle pick-up araçlardaki vergi artışı, dikkatleri bu segmente çevirdi.

ÖTV DÜZENLEMESİ SONRASI ARAÇ FİYATLARI

ÖTV düzenlemesi, pick-up araçların fiyatlarını ciddi şekilde artıracak. Örneğin, Ford Ranger’ın başlangıç paketi fiyatı 2 milyon 960 bin 300 TL’den 4 milyon 269 bin 663 TL’ye, tam donanımlı modeli ise 4 milyon 150 bin 200 TL’den 5 milyon 985 bin 864 TL’ye yükselecek. Benzer şekilde, Volkswagen Amarok’un tam donanımlı modeli 3 milyon 500 bin TL’den 5 milyon 48 bin 76 TL’ye çıkacak.

ÖTV düzenlemesi sonrası yaşanacak bu fiyat artışları, hem ticari hem de bireysel kullanıcılar arasında popüler olan pick-up araçların erişilebilirliğini zorlaştıracak. Yasanın Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından fiyatların resmi olarak güncellenmesi bekleniyor. bayileri ise, yeni fiyat tablosuna göre şimdiden satış stratejilerini yeniden şekillendirmeye başladı.

Uzmanlar, bu vergi artışının sadece sıfır araçlarla sınırlı kalmayacağını, ikinci el piyasasını da etkileyeceğini belirtiyor. Pick-up araçlara olan talebin azalmasıyla, tüketicilerin daha uygun fiyatlı araç segmentlerine yöneleceği öngörülüyor.

ÖTV ZAMMI HANGİ ARAÇLARA GELDİ, HANGİ ARAÇLARI ETKİLEYECEK?

Yeni ÖTV düzenlemesi, özellikle pick-up sınıfındaki araçlarda büyük bir vergi artışı getirecek. Bu araçlarda ÖTV oranı yüzde 4’ten yüzde 50’ye yükseldi. Diğer binek araçlarda ise ÖTV oranları yüzde 80 ile yüzde 220 arasında uygulanacak.

Aşağıda, pick-up modellerinin mevcut ve yeni ÖTV oranı sonrası tahmini fiyatları yer almaktadır:

Volkswagen Amarok

Başlangıç paketi mevcut fiyatı 3.182.000 TL, yüzde 50 ÖTV’li hali ise 4.589.421 TL

Tam donanımlı modeli mevcut fiyatı 3.500.000 TL, yüzde 50 ÖTV’li hali ise 5.048.076 TL

Ford Ranger

Başlangıç paketi mevcut fiyatı: 2.960.300 TL, yüzde 50 ÖTV’li hali ise 4.269.663 TL

Tam donanımlı modeli mevcut fiyatı: 4.150.200 TL, yüzde 50 ÖTV’li hali ise 5.985.864 TL

ÖTV düzenlemesi sonrası araç fiyatları! 5 araçta ÖTV oranı yüzde 50 oldu

SsangYong Musso Grand

Başlangıç paketi mevcut fiyatı 1.785.000 TL, yüzde 50 ÖTV’li hali ise 2.574.518 TL

Tam donanımlı modeli mevcut fiyatı 1.849.412 TL, yüzde 50 ÖTV’li hali ise 2.667.420 TL

Toyota Hilux

Başlangıç paketi mevcut fiyatı 2.114.000 TL, yüzde 50 ÖTV’li hali ise 3.049.038 TL

Tam donanımlı modeli mevcut fiyatı 3.034.000 TL, yüzde 50 ÖTV’li hali ise 4.375.959 TL

ÖTV düzenlemesi sonrası araç fiyatları! 5 araçta ÖTV oranı yüzde 50 oldu

Otokar Foton Tundland

Başlangıç paketi mevcut fiyatı 1.688.544 TL, yüzde 50 ÖTV’li hali ise 2.435.400 TL

Tam donanımlı modeli mevcut fiyatı 2.024.880 TL, yüzde 50 ÖTV’li hali ise 2.920.500 TL

Fiyat değişiklikleri, yasanın Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından resmi olarak uygulanacak.

ÖTV ARTIŞI ARABA FİYATLARINI NASIL ETKİLER?

ÖTV düzenlemesi, pick-up araçların fiyatlarını ciddi şekilde artıracak. Örneğin, Ford Ranger’ın başlangıç paketinin fiyatı 2 milyon 960 bin 300 TL’den 4 milyon 269 bin 663 TL’ye, tam donanımlı modeli ise 4 milyon 150 bin 200 TL’den 5 milyon 985 bin 864 TL’ye yükselecek. Benzer şekilde, Toyota Hilux’un tam donanımlı modelinin fiyatı 3 milyon 34 bin TL’den 4 milyon 375 bin 959 TL’ye çıkacak.

ÖTV düzenlemesi sonrası araç fiyatları! 5 araçta ÖTV oranı yüzde 50 oldu

Uzmanlar, bu vergi artışının sadece sıfır araçları değil, ikinci el piyasasını da doğrudan etkileyeceğini belirtiyor. Pick-up araçların fiyatlarındaki bu yükseliş, talebin daha uygun fiyatlı segmentlere kaymasına neden olabilir. Özellikle ticari kullanım için tercih edilen bu araçların maliyetlerindeki artış, işletmelerin bütçe planlamalarını da etkileyecek.

ETİKETLER
#Otomobil
#ötv
#ötv
#özel tüketim vergisi
#Aktüel
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