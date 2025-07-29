ÖTV düzenlemesi sonrası fiyatı düşen araçlar! Yüzde 11'e varan indirimler var

Binek otomobillere yönelik Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) düzenlemesi, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yeni düzenleme, yerli üretimi desteklemek ve cari açığı azaltmak amacıyla bazı araçların fiyatlarında değişikliklere neden oldu.

ÖTV DÜZENLEMESİ SONRASI FİYATI DÜŞEN ARAÇLAR

Yerli binek otomobillerin ÖTV oranlarının 5 ve 10 puan azaltılması ile birlikte bazı marka ve modellerde önemli fiyat düşüşleri yaşandı. Citroen’in C3 Aircross SUV, C4 ve C4X modellerinde yaklaşık yüzde 3, Honda’nın Jazz e:HEV modelinde yine yaklaşık yüzde 3, Opel’in Corsa ve Frontera modellerinde yüzde 2,8 ve Fiat’ın Egea Sedan modelinde yüzde 5,5’lik fiyat düşüşleri gerçekleşti. Ayrıca, Volkswagen grubunda Polo, T-Cross ve Taigo modellerinin fiyatlarında ortalama yüzde 2,73 oranında indirim gözlemlendi, BYD’nin SEAL U EV modelinde ise yüzde 10,7’lik bir düşüş kaydedildi.

Ancak, düzenlemenin elektrikli araçlar ve bazı içten yanmalı motorlu araçlar üzerinde ters bir etki yaptığı da belirtildi. Özellikle elektrikli araç modellerinde fiyat artışları gözlemlenirken, yerli üretim araçlar bu düzenlemeden daha olumlu etkilendi.

ÖTV DÜZENLEMESİ NEDİR?

ÖTV düzenlemesi, binek otomobillere uygulanan Özel Tüketim Vergisi matrahları ve oranlarının yeniden belirlenmesini kapsayan bir dizi yasal değişikliği kapsamaktadır. “Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda ve 635 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile konuya ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararı, Resmi Gazete’de yayımlanarak geçen hafta yürürlüğe girdi.

Kanunla, Cumhurbaşkanına motor silindir hacmi, menzil ve batarya kapasitesi gibi kriterlere göre farklı ÖTV oranları belirleme yetkisi tanındı. Bu yetki, özellikle hibrit ve elektrikli araçların vergilendirilmesinde esneklik sağlarken, yerli binek otomobillerin ÖTV oranlarının 5 ve 10 puan düşürülmesi kararlaştırıldı. Bu değişiklik ile otomotiv sektöründe bazı modellerde fiyatlar düşerken, diğer bazı araçlarda fiyat artışları yaşandı.