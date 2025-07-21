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ÖTV zammı ne zaman geçerli olacak? Kademeli olarak devreye girecek

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kabul edilen Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, ekonomi, vergi, döviz, otomotiv, enerji ve yatırım alanlarında önemli yenilikler getirdi. Kanun teklifinde en çok merak edilen ÖTV düzenlemesiydi. İşte ÖTV oranlarının geçerli olacağı tarih ve detaylar…

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ÖTV zammı ne zaman geçerli olacak? Kademeli olarak devreye girecek
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
21.07.2025
saat ikonu 21:54
|
GÜNCELLEME:
21.07.2025
saat ikonu 21:56

TBMM Genel Kurulunda kabul edilen yeni yasa, sektöründe önemli değişiklikleri getirdi. Özellikle pick-up araçlardaki artışı, piyasada dikkat çeken başlıca düzenlemelerden biri oldu.

ÖTV ZAMMI NE ZAMAN GELECEK?

Kanunda yer alan ÖTV düzenlemelerinin çoğu, yasanın kabulüyle birlikte hemen yürürlüğe girdi. Ancak bazı maddeler, 2026’ya kadar kademeli olarak devreye girecek. Bu nedenle, ÖTV zamlarının büyük bir kısmı şu anda uygulanmaya başlanmış durumda.

Özellikle 4x4 pick-up araçlarda ÖTV oranının yüzde 4’ten yüzde 50’ye çıkarılması, fiyatların hemen etkilenmesine neden oldu. Hibrit otomobillerde ise en düşük ÖTV oranı yüzde 80, yüzde 130 olanlar ise yüzde 150’ye yükseldi.

ÖTV zammı ne zaman geçerli olacak? Kademeli olarak devreye girecek

Kanunun duyurulmasıyla birlikte, özellikle pick-up araçlarda haziran ayında satışlar yüzde 400 artarak yaklaşık 4 bin adede ulaştı. ÖTV düzenlemelerinin kademeli uygulanacak maddeleri ise 2026’ya kadar piyasada etkisini gösterecek.

ÖTV DEĞİŞİKLİĞİ HANGİ ARAÇLARI ETKİLEYECEK?

Yeni kanun, otomotiv sektöründe farklı araç türlerini farklı şekillerde etkiliyor. 4x4 pick-up araçlarda ÖTV oranı yüzde 4’ten yüzde 50’ye yükseltilerek en dikkat çekici değişiklik yapıldı. Hafif arazi taşıtlarında ise ÖTV oranı yüzde 50 olarak sabitlendi.

ÖTV zammı ne zaman geçerli olacak? Kademeli olarak devreye girecek

Hibrit ve fosil yakıtlı araçlar da ÖTV artışından nasibini aldı. Hibrit ve fosil yakıtlı araçlarda yeni ÖTV oranları yüzde 80 ile yüzde 220 arasında değişecek. Hibrit otomobillerde en düşük ÖTV oranı yüzde 80’e, yüzde 130 olanlar ise yüzde 150’ye yükseldi. Ancak hibrit araçlara yönelik düzenlemenin etkisi, bu kategorideki sınırlı model sayısı nedeniyle küçük kalacak.

ÖTV zammı ne zaman geçerli olacak? Kademeli olarak devreye girecek

Yerli üretim oranı yüksek binek otomobiller ve motosikletler için ise ÖTV indirimi veya muafiyet getirildi. Ayrıca, milli savunma ve güvenlik kurumlarının bazı araç alımları vergiden muaf tutuldu.

ÖTV DÜZENLEMESİ YÜRÜRLÜĞE GİRDİ Mİ?

Kanunda yer alan ÖTV düzenlemelerinin çoğu, TBMM’de kabul edilmesiyle birlikte hemen yürürlüğe girdi. Özellikle 4x4 pick-up araçlardaki ÖTV artışı, piyasada anında etkisini göstermeye başladı. Hibrit ve fosil yakıtlı araçlara uygulanan yeni ÖTV oranları da yürürlükte. Bununla birlikte, kanunun bazı maddeleri 2026’ya kadar kademeli olarak uygulanacak. Bu maddeler, özellikle belirli vergi düzenlemeleri ve istisnalarla ilgili olup, piyasadaki etkileri zamanla daha net ortaya çıkacak.

ETİKETLER
#Otomobil
#vergi
#ötv
#ötv
#otomotiv
#hibrit araç
#özel tüketim vergisi
#Pick-up
#Aktüel
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