ÖTV’siz araç nasıl alınır? ÖTV’siz araç kanun teklifi çıktı mı?

21 Kasım 2024 16:35 - Güncelleme : 21 Kasım 2024 16:45

Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne 25 yaşından büyük araçlar için hurda teşviki ve ÖTV’siz araç teklifi sunuldu.

Engelli araç limiti ne kadar? 2025 yılında ÖTV'siz araç alımında üst limit netleşti

Engelli araç limiti ne kadar? 2025 yılında ÖTV'siz araç alımında üst limit netleşti

TBMM​'ye hurda ve yaşı büyük araçlar için yeni bir kanun teklifi sunuldu.

25 yaş ve üstü araçların ekonomiye kazandırılması amaçlanan teklifte Türkiye'de üretilmiş olmak kaydıyla alacakları yeni araçlar için Özel Tüketim Vergisi'nden muaf tutulması talep edildi.

ÖTV’SİZ KDV’SİZ ARAÇ NASIL ALINIR?

TÜİK verilerine göre araç sayısının yüzde 25'Iik kısmı ise 21 yaşından büyük taşıtlardan oluşuyor.

Meclis’e verilen teklife göre, şoför esnafının 10 yıl süreyle ticari faaliyetlerle kullanmak üzere satın alacağı yeni arabanın ÖTV ve KDV​'den muaf tutulması talep edildi.

İLK KEZ 2003 YILINDA UYGULANMIŞTI

Türkiye'de ilk kez hurda araç teşviki 2003 yılında uygulanmaya başlandı.

4 Ekim 2010'dan 31 Aralık 2011'e kadar da ikinci hurda teşviki başlatıldı.

Öte yandan 2018 ve 2019 yılları arasında belirlenen şartları taşıyan araçların hurdaya çıkarılması halinde ÖTV miktarından belirlenen tutar kadar bir indirim sağlanması öngörüldü.

2019 yılından bu yana hurda aracı olanlara ÖTV indirimi gerçekleştirilmiyor.