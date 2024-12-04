ÖTV'siz otomobil satışında şartlar merak ediliyor! Resmi Gazete’de yayımlandı
Engelli yakınlarının raporu ile araç alımında ÖTV muafiyetinden yararlananları ilgilendiren düzenlemeler Resmi Gazete’de yayımlandı.
Resmi Gazete’de yayımlanan kararla birlikte engelli yakınlarının raporu ile araç alımında ÖTV muafiyetinden yararlananları ilgilendiren bazı değişikliklere gidildi.
ÖTV muafiyetli araçları kullanacak vatandaşların kimlik bilgileri tescil kayıtlarına işlenecek ve üçüncü bir şahsın aracı kullanması yasak olacak.
2025'TEN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK
Resmi Gazete’de yayımlanan karar, 1 Ocak 2025 tarihi itibariyle geçerli olacak.
Ayrıca istisnadan faydalanan engelli kişi araçta olsa dahi aracın engelli olmayan kişilerin söz konusu aracı kullanmaları yasak olacak.
ENGELLİ OLMAYAN ÖTV’SİZ ARAÇ KULLANAMAYACAK
Şöyle ki; ÖTV’siz araçları kullanacak kişilerin kimlik bilgileri tescil kayıtlarına işlenecek.
Söz konusu şerhi haiz araçların tescil kaydında belirtilen kişiler dışındakiler tarafından, araçta istisnadan yararlanan engelli olmaksızın kullanıldığının tespit edilmesi halinde, tespitin yapıldığı yer defterdarlığına bildirim yapılacak.